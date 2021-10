Stigning i RS-tilfælde bremset - men stadig mange smittede

Stigningen i smitten med luftvejsinfektionen RS-virus er bremset op, og der er de seneste tre uger set et lille fald i antallet af nye tilfælde.

Smitten er dog fortsat på et højt niveau. Det fortæller Ramona Trebbien, der er afsnitsleder og seniorforsker hos Statens Serum Institut (SSI).

- Selv om vi ser en opbremsning, hvor vi ikke ser denne her meget skarpe vækst i antallet af tilfælde, ligger det stadig på et meget højt niveau, siger hun.

RS-virus er en luftvejsinfektion, som alle mennesker kan blive ramt af. Det giver i de fleste tilfælde milde forkølelseslignende symptomer.

Det kan dog også medføre alvorlig sygdom - især hos spædbørn, ældre og folk med et svækket immunforsvar.

- Det er primært de helt små børn, som også bliver indlagt, fordi de får svært ved at trække vejret. Det er her, det helt store problem er.

- Det er relativt få voksne, som testes positive. Det er de helt små, som kommer i kontakt med hospitalet, siger Ramona Trebbien.

I sidste uge blev der påvist 993 tilfælde af smitte med RS-virus i Danmark.

I den uge i SSI's opgørelse med hidtil flest tilfælde - uge 36 - blev der registreret 1321 smittede med RS-virus.

Selv om antallet af smittetilfælde er faldet, er tallene ekstraordinært højt og tre til fire gange over, hvad der normalt ses per uge under de normale vintersæsoner.

Normalt huserer RS-virus om vinteren mellem december og marts. Men ifølge Ramona Trebbien er det i år - helt atypisk - kommet over sommeren.

Hvor længe smitten vil være høj, er svær at spå om, siger seniorforskeren.

- Nu kommer vi ind i en kold periode, hvor vi må forvente, at vi igen er indenfor.

- Så vi ser måske denne her lidt bredere kurve end normalt (hvor smitten er spredt ud over længere tid, red.). Men vi ved det ikke endnu, siger hun.