Stikker af i vaccinekapløb: Sådan har de gjort

Serbien giver baghjul til EU's-vaccineprogram. I Europa har kun Storbritannien vaccineret flere borgere. Fælles for de to er, at de ikke er en del af EU's vaccinationsprogram

Mens der kæmpes i EU om vacciner blandt medlemslandene, er det lille land på Balkan en solstrålehistorie, når det kommer til vaccinationer.

Mens Danmark ifølge Statens Serum Institut har påbegyndt vaccination på 661.000 borgere, er billedet et andet i Serbien.

Her har over to millioner borgere ifølge VG fået første stik mod coronavirus, men hvordan er det lykkedes Serbien at få overhånd i vaccinationskapløbet?

Præsident med forbindelse

Serbiens præsident, Aleksandar Vučić, har brugt sine personlige forbindelser til Kina, Rusland og USA til at skaffe Serbien mange millioner doser af vacciner.

Den serbiske vaccinationsstrategi adskiller sig fra den danske, hvor de danske myndigheder har haft blind tiltro til EU's vaccinationsprogram.

De fattige lande taber vaccinekapløbet

Og landets statssekretær og sundhedsminister, Mirsad Derjek, der før stod i frontlinjen som sundhedspersonale, fortæller, at opskriften til en succesfuld vaccinestrategi er at tage de doser, de kan få.

- Vi har modtaget tre millioner vacciner gennem bilaterale aftaler med vores venner. Vi stoler meget på de her aftaler, mens andre lande kæmper for at få doser.

- Vi synes, den bedste vaccine er den, du kan få i dag, siger Derjek til VG.

Han har selv fået den russiske Sputnik-vaccine uden at få bivirkninger. Vaccinen er ikke tilgængelig i Danmark, fordi EU endnu ikke har godkendt den.

Serbien har købt to millioner af den kinesiske Sinopharm-vaccine, 600.000 af den russiske Sputnik, 400.000 af Pfeizers og 150.000 af AstraZeneca.

Europæisk 2. plads

Serbiens vaccinationsprogram kører tilsyneladende på skinner. I hvert fald ligger landet i den absolutte top, når det kommer til at vaccinere.

Selvom landet har købt en stor mængde af vacciner, der bliver mødt med skepsis i EU-landene, så har landets borgere stor tiltro til regeringen og vaccinationsprogramet.

- Jeg stoler på vaccinestrategien og regeringen, siger lægen Branislava Djordjevic.

Serbien er kun overgået af Storbritannien, når det kommer til vaccinationer. Fælles for de to er, at de begge står udenfor EU's vaccinationsprogram.

Og lige nu har de svært ved at få armene ned i Serbien.

- Det faktum, at vi er på andenpladsen i Europa, taler for sig selv, siger Djerlek.

