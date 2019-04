Stikker armen ind til løverne: Dum idé!

Hvis sydafrikanske Ilze Nortje ryster lidt på hovedet ad sin bedre halvdel, er det fuldt forståeligt.

55-årige Peter Nortje havde taget sin kone med til vildtreservatet Tikwe River Lodge for at fejre deres tiårs bryllupsdag, men den ellers glædelige dag blev overskygget af en uheldig hændelse, som Peter udelukkende kan takke sig selv for, skriver Daily Mail.

Under en rundvisning på reservatet stak Peter Nortje nemlig armen ind til nogle indhegnede løver. Han nåede at klappe et af de store rovdyr, men derefter gik det galt.

Den næste løve satte nemlig tænderne i hans arm, bed helt ind til knoglen og fastholdt ham i cirka fem sekunder, mens Ilze Nortje stod ved siden af og filmede hele hændelsen.

Parret kunne derfor fejre resten af deres bryllupsdag Pelonomi Hospital i Bloemfontein, hvor Peter Nortje blev behandlet for et livstruende septisk shock, og det er udelukkende hans egen skyld, lyder det fra en talsperson fra Tikwe River Lodge.

- Der er advarselsskilte over det hele. Nortje stak sin hånd gennem et elektrisk hegn for at røre ved løverne og blev bidt, konstaterer den unavngivne talsperson.

Samme melding kommer fra en unavngiven park-inspektør i en anden park, da hen ser videoen:

- Den mand var heldig, at løvinden formentlig ikke var sulten, eller ikke vant til at dræbe levende bytte i den vilde natur.

- Løver er flokdyr, der jager i flok, så andre i indhegningen kunne nemt have sluttet sig til, og hvis de havde gjort det, kunne de have dræbt ham, uanset om der var hegn imellem eller ej.

