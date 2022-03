Stikker helt af: River gasmasker af hylderne

Normalt sælger Militærbutikken mellem to og tre gasmasker om dagen.

Men de seneste dage er salget eksploderet, fortæller Anders Løkkegaard Kristensen, der sammen med sin kæreste ejer Militærbutikken, som sælger militærgrej både online og i en fysisk butik.

- Der er kæmpe efterspørgsel på gasmasker, siger han til Ekstra Bladet.

- På en dag sælger vi normalt en to-tre stykker i gennemsnit. I dag har vi pakket 60 eller 65, fortæller Anders Løkkegaard Kristensen og fortsætter:

- Der var en dag, hvor vi solgte 80 pakker med gasmasker.

Troede det var til fastelavn

Ejeren fortæller, at han og kæresten først troede, at forklaringen var, at mange købte gasmasker til udklædning i forbindelse med fastelavn.

- Men mange henvendte sig, og de spurgte, om de var godkendt til radioaktiv stråling, forklarer Anders Løkkegaard Kristensen.

- De gasmasker, vi har, er grej, som har noget alder, og det fremgår også på hjemmesiden, at gasmaskerne kun må bruges til dekorative formål som udklædning og kostumer, siger han videre.

Radioaktivitetsmålere udsolgt

Anders Løkkegaard Kristensen gætter på, at butikken melder udsolgt i løbet af de næste tre til fire uger. Men der er stadig mange gasmasker på lager, forsikrer han.

Og det er ikke kun gasmasker, som kunderne er ivrige efter.

- I starten af ugen havde vi dosimetre til at måle radioaktivitet, men de blev udsolgt i mandags, siger Anders Løkkegaard Kristensen og tilføjer:

- Jeg tror vi havde 500, og nu har vi 0.

Salg af jodpiller går amok

Tirsdag kunne Ekstra Bladet desuden beskrive, hvordan salget af jodpiller er gået amok. Her manede Sundhedsstyrelsen dog til besindighed.

- Det har ingen effekt at spise dem nu, og i værste fald kan man få nogle overfølsomhedsreaktioner. Vi har ingen forventninger om, at det bliver relevant overhovedet, lød det blandt andet fra Kresten Breddam, som er sektionsleder og chefkonsulent i Sundhedsstyrelsens Strålebeskyttelse.