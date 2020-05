Stikprøve: 1 ud af 100 har været smittet med coronavirus

Der har under coronaudbruddet været stor tvivl om, hvor mange der reelt har været smittet med virusset i Danmark.

Nu viser resultatet af den første stikprøvetest fra de danske sundhedsmyndigheder, at kun en lille del af befolkningen har været smittet.

I en stikprøve blandt 1071 voksne i Danmark har 12 personer - svarende til 1,1 procent - været smittet med coronavirus. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i et notat.

Der er tale om en blodprøve blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen, hvor man har testet for antistoffer, hvilket kan vise, om man har haft virusset.

Der er en række forbehold til resultaterne, og Statens Serum Institut understreger, at de derfor skal læses og fortolkes med forsigtighed.

Dels dækker undersøgelsen kun 30 af landets 98 kommuner, da man kun har inviteret borgere bosiddende i eller nær København, Aalborg, Aarhus, Næstved og Odense.

Det er kun i de fem byer, at det er muligt at lave antistoftest i de testtelte, der er opstillet i byerne.

Dels mødte kun lidt over 41 procent ud af 2600 inviterede til stikprøven frem.

- Hvorvidt de foreløbige resultater af den første del af befolkningsundersøgelsen kan overføres til hele den danske befolkning, kan være påvirket af, om grupper med uens smittemønster vælger eller ikke vælger at tage i mod tilbuddet om at blive testet, skriver Statens Serum Institut.

Hvis stikprøven passer med hele Danmark, svarer det til cirka 51.400 smittede blandt den voksne del af befolkningen.

Indtil videre er 11.117 personer i Danmark testet positive. Det tal tæller også nogle få hundrede børn.

Andelen af smittede i befolkningen i stikprøven er umiddelbart milevidt fra tidligere bud på størrelsen på mørketallet - hvor mange ukendte smittetilfælde der er i samfundet.

SSI anslog for eksempel i april, at antallet af smittede kunne være 30-80 gange højere end de officielle tal.

Baseret på resultaterne fra stikprøven svarer det til, at dødeligheden blandt de smittede med coronavirus er omkring én procent. Det er baseret på de 551 dødsfald, der onsdag er registreret i Danmark.

For at få et mere præcist resultat vil undersøgelserne fortsætte, så man når op på 6000 personer i antistoftesten.