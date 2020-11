Stiktosset Trump: 'En international joke'

Donald Trump er rasende efter et interview med den tidligere sikkerhedschef Chris Krebs, der fik sparket for knap to uger siden. Præsidenten mener ikke, at de har fået mulighed for at svare igen

Chris Krebs får næppe julekort fra Det Hvide Hus i 2020.

Den tidligere chef for det amerikanske Agentur for Cybersikkerhed og Infrastruktur har flere gange forsvaret valget, og det endte med, at han blev losset ud for knap 14 dage siden.

Og nu er den gal igen. Den tidligere chef i Trump-administrationen talte ud i et interview i tv-programmet '60 minutes', og det gjorde ikke Trump mere lykkelig.

Donald Trump har aldrig fremlagt beviser for sine påstande, ligesom Chris Krebs flere gange har omtalt valget som sikker og veludført.

Vanskeligt at vende ryggen til

I interviewet forklarer han også årsagen til, at han nu står frem.

- Jeg er ikke en offentlig tjenestemand længere, men jeg føler, at jeg har mere at sige. Når du først har aflagt ed på at forsvare forfatningen og forsvare den fra ind- og udland, så er det vanskeligt at vende ryggen til det, siger han til 60 minutes.

Derudover afviser han igen alle påstande om, at der skulle være tale om valgsvindel i forbindelse med præsidentvalget 2020, ligesom han gennemgår den tekniske årsag til, at valget er foregået efter reglerne.

Chris Krebs var cybersikkerhedschef inden sin fyring. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Farligste nogensinde

Chris Krebs har tidligere langet ud efter Donald Trump efter sin fyring, og værst var det, da præsidentens personlige advokat Rudy Giuliani holdt pressemøde 19. november. Et bizart optrin, der også kostede Sidney Powell jobbet som en del af Trumps juridiske hold.

Det pressemødet kaldte Chris Krebs for skørt.

'Det pressemøde var den farligste time og 45 minutter i amerikansk tv-historie. Og sandsynligvis det skøreste. Hvis du ikke ved, hvad jeg taler om, er du heldig,' skriver Krebs.

På det absurde pressemøde tordnede Rudy Giuliani mod cirka 100 fremmødte journalister om omfattende valgsnyd.

Med sig ved sin side havde den tidligere New York-borgmester advokaten Sidney Powell, der blandt andet kom med påstande om it-systemer, der konverterer stemmer, om tyske servere, der gemmer information om amerikanske vælgere, og en valgsoftware oprettet under den nu afdøde tidligere venezuelanske præsident Hugo Chávez.

Trump lover at følge valgmandskollegiets præsidentafgørelse

Jordskredssejr

Giuliani har fået ansvaret for Donald Trumps retssager, der har til formål at bevise omfattende snyd med stemmer til valget 3. november. Han fremhævede blandt andet, at republikanske valgobservatører blev nægtet adgang til valgsteder i mange demokratiske stater.

- Jeg kender kriminelle handlinger. Jeg kan lugte dem, sagde Trumps advokat blandt andet ifølge Washington Post.

Sidney Powell hævdede efterfølgende, at Trump i virkeligheden 'har vundet en jordskredssejr'.

Efter pressemødet, der blev afholdt på Republikanernes kontor i kongresbygningen i Washington, har flere kritiseret især Rudy Giuliani. Det gælder blandt andre Fox News-journalisten Geraldo Rivera, som er en kendt Trump-støtte.

- Jeg elsker præsidenten, og jeg ville have ham til at vinde valget. Men det jeg så fra Rudy Giuliani, som jeg har kendt i årtier, var bizart og ufokuseret, lyder det fra Rivera.

Trump har efterfølgende accepteret, at overdragelsen til Bidens administration kan gå i gang.

Sådan afgøres præsidentvalget - Valgmandskollegiet består af 538 valgmænd. Valgmænd er repræsentanter, som de enkelte præsidentkandidater har opstillet i hver stat. Når vælgerne stemmer på en kandidat, stemmer de rent teknisk på, at den kandidats valgmænd skal sidde i valgmandskollegiet. - Valgmandskollegiet peger så på den præsident, som de ønsker, og her gælder det om at tælle til 270. Halvdelen af valgmændene - plus en. Formelt mødes valgmandskollegiet først 14. december, men afgørelsen falder normalt allerede på valgnatten, som stemmerne bliver talt op, og valgmændene fordelt. - I 48 stater og District of Columbia, der ikke har status af en stat, fordeles valgmændene således, at den kandidat, der har fået flest stemmer i staten, får alle sine valgmænd valgt. Uanset om det har været tæt løb eller en klar sejr. - I Nebraska og Maine fordeles valgmændene således, at vinderen i staten får to af valgmændene. Derudover gives en valgmand til den kandidat, der får flest stemmer i hver af de valgkredse, som bruges til at finde medlemmerne til Repræsentanternes Hus. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

