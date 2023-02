Stillads-drama fortsætter: 'Skal fortsat blive indenfor'

Mere end 50 biler er blevet beskadiget, efter at et stillads, der var fem etager højt, væltede i boligområdet Æblehaven i Roskilde.

Politiet vurderer, at der minimum går nogle timer, før alle beboere i Æblehaven kan forlade deres hjem

De har ventet hele natten.

Men lørdag morgen skal beboere i boligområdet Æblehaven i Roskilde fortsat væbne sig med tålmodighed.

De skal nemlig blive indenfor i mindst et par timer endnu, lyder det fra politiet.

Væltet stillads

Det er oprydningsarbejdet et væltet stillads, som under stormen Ottos hærgen fredag aften smadrede 50 biler i området, der betyder, at folk ikke må forlade deres lejligheder.

'Borgere der opholder sig i opgangene nr. 132, 134 og 136 skal fortsat blive indenfor, imens arbejdet med oprydning pågår', skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

De øvrige beboere i andre lejligheder kan nu frit forlade deres opgange, lyder det videre.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Ødelagte biler

Mere end 50 biler blev beskadiget efter at dele af et stillads, der var fem etager højt, væltede i boligområdet Æblehaven i Roskilde.

Det fortalte Boye Rasmussen, som er vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi, fredag aften:

- Der er fare for, at flere stilladser i området på boligblokkene vælter, så vi har advaret alle beboerne om, at de ikke skal gå ud.

Politiet afsatte ekstra personale til at afspærre boligområdet i nat, oplyste vagtchefen videre.

Kort efter midnat fortalte Asger Bechstrøm, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, at man ikke kan gøre noget ved stilladset før lørdag morgen.

Det arbejde vil tage mindst et par timer endnu, lyder det lørdag morgen fra politikredsen.