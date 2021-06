Stille i 60 år: Gletsjer bevæger sig med rekordfart

Gletsjeren Muldrow har siden 1957 ligget nærmest stille midt i den amerikanske nationalpark Denali, men nu er den begyndt at rykke sig med rekordfart.

Den knap 63 kilometer lange gletsjer har de sidste 60 år bevæget sig cirka syv centimeter om året, hvilket er rimelig stillestående for en gletsjer. Men i foråret opdagede en pilot på flyvetur tilfældigt, at gletsjeren var begyndt at slå sprækker.

Det var bare første tegn på, at gletsjeren ville begynde at flytte sig - men at den flytter sig med så voldsom hastighed som den gør, har fået amerikanske forskere til at spærre øjnene op.

Det skriver Washington Post.

Kaotisk

Muldrow bevæger sig nemlig i øjeblikket ni til 18 meter - om dagen!

- Forestil dig, at du kører til arbejde igennem en skolezone, hvor fartgrænsen er 50 kilometer i timen. Så en dag, ud af det blå, sidder du i din Honda Civic, og lige pludselig begynder du at køre 5000 kilometer i timen, forklarer den amerikanske glaciolog Sam Herreid, der følger det sjældne fænomen.

Naturfænomenet bliver nærstuderet af forskere. Foto: National Park Service

Lige så kaotisk dét ville føles, lige så kaotisk er det, når en gletsjer får fart på.

Netop nu består gletsjeren nemlig af is, sten, sne og snavs, der bevæger sig som en kæmpe bølge ned af Denali bjergkæden.

Tragedie

At gletsjeren bevæger sig mod bunden af bjergkæden betyder også, at en del af den formodentligt vil smelte væk, fortæller Joanna Young, der er forsker ved University of Alaska til Washington Post.

Her er der nemlig varmere temperaturer, og sommeren er længere end i toppen af gletsjeren:

- Der er helt sikkert en vis følelse af tragedie omkring det hele, siger Joanna Young.

Også i Antarktis er der vilde naturkræfter på spil: I maj løsrev en kæmpe isklump sig fra ishylden Ronne.