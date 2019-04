Stilstand i SAS: - Vi kræver en holdningsændring

Efter fem dages strejke og 2802 aflyste afgange, ligner det endnu ikke, at piloterne og SAS er tæt på en aftale.

Det bekræfter pressechefen for SAS, Mariam Skovfoged, overfor Ekstra Bladet.

- Vi har fremlagt flere attraktive forslag til vores pilotforeninger, som de blankt har afvist, fortæller hun.

Det er de fire pilotfagforeninger i Skandinavien, som skal forhandle med SAS. De har samlet sig under navnet SAS Pilot Group.

- Vi er klar til at forhandle med SAS, men vi kræver, at der sker en holdningsændring hos ledelsen, så vi kan komme ind i reelle forhandlinger, siger René Arpe, som er formand i Dansk Pilotforening.

Også fokus på de berørte

Efter forhandlingerne faldt sammen i fredags, så bliver SAS nødt til at have fokus på både forhandlingerne og kunderne.

- I øjeblikket er vores fokus at hjælpe de mennesker, der er i klemme på grund af det her. Samtidig ønsker vi at lande en ansvarlig og fornuftig aftale med pilotforeningen.

Pressechefen oplyser endvidere, at alle arbejder på højtryk for at hjælpe passagererne. SAS ønsker også, at de får lavet en aftale med piloterne snarest.

Alle vores medarbejdergrupper i SAS har bidraget til, at SAS står styrket i Skandinavisk luftfart. Vi har landet fornuftige og ansvarlige aftaler med alle vores medarbejdergrupper i SAS, og det vil vi også med piloterne, fortæller hun.

- Hvornår kan man forvente, at i har en aftale på plads og danskerne kan komme ud at flyve med SAS igen?

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at vi kan få landet en ansvarlig og fornuftig aftale med pilotforeningen.

Pressechefen oplyser også, at de har forlænget ombookingsperioden til søndag, så man kan ombytte sin flybillet i den periode.

Vi er ikke uansvarlige

Hos Dansk Pilotforening er de glade for at høre, at SAS også har fokus på de kunder, der er klemt i de her forhandlinger. Men de venter endnu på, at SAS reagerer på de krav, de har fremsat.

- Vi venter på, at vi får en henvendelse fra SAS, og at de har ændret deres holdning til de krav, vi har fremsat, fortæller René Arpe.

- Vi mener ikke, at vores krav er uansvarlige.

Formanden fortæller endvidere, at de ikke har nogen formodning om, hvornår SAS vil ringe og forhandle igen, men at de ligesom SAS selv ønsker at få løst forhandlingerne hurtigst muligt.

- Vi vil op i flyene igen så hurtigt som overhovedet muligt. Så nu venter vi bare ved telefonen, fortæller han.

Det forhandler de om

Den omfattende strejke har i skrivende stund berørt 279.334 passagerer oplyser SAS, og det er specielt løn og arbejdstid, der forhandles om mellem SAS og piloterne.

Nedenfor kan du se et overblik over, hvad der er piloternes hovedkrav: