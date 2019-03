Stine er målløs: Under bagatelgrænsen

I storbyer som London og München er det slut med at stå eller gå for en grøn mand.

I Danmark er det fortsat ofte enten en mande- eller kvindefigur, som giver signal til fodgængere. Men det vil politikere i landets to største byer nu lave om på.

Både i Aarhus og København er kønsneutrale trafiklys kommet på den politiske dagsorden. Det er dog langtfra alle, der mener, at netop den del af kønsdebatten har sin gang på jorden.

“Det er da pisse ligemeget om der er mænd, eller kvinder i de lyskryds, så lad mig lige gå helt vildt meget op i hvor ligegyldigt det er.” Alt jeg ser på nettet i dag. Vidunderligt — Sandie Westh (@SandieWesth) 5. marts 2019

Ligegyldigt problem

På de sociale medier har et hav af danskere nemlig kommenteret lokalpolitikernes ønske om at indføre kønsneutrale trafiklys. Et utal tager sig til hovedet over, at kønsdebatten har nået til det niveau.

Danskernes dom: Sådan skal lyskrydsene se ud

En af dem er 48-årige Stine Fosgrau fra Skovslunde. Hun er transkønnet, og dermed sigter lokalpolitkere i blandt andet Aarhus og København netop at tilgodese personer som hende med deres forslag.

Men det rammer helt ved siden af skiven at diskutere kønsneutrale trafiklys, fastslår hun i et tweet, der er liket og delt mere end tusind gange på Twitter.

'Jeg er transkønnet. Jeg har kønsproblematik inde på livet hver dag. Om et trafiklys er en mand, en kvinde eller kønsneutral er mig fløjtende ligegyldigt. Kære byrådspolitikere: Er der virkelig ikke vigtigere ting, I kan tage jer til?'

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Stine Fosgrau, der uddyber sin holdning til kønsneutrale trafiklys.

- Det er meningsløst at debattere. Jeg rammer lige i målgruppen for politikernes ide, men det her er min måde at sige på, at jeg er ligeglad. Jeg er ikke interesseret i at ændre trafiklys, fordi det er langt under bagatelgrænsen for problemer, vi har i vores samfund.

- Vi transkønnede er meget nemme at skyde efter, fordi vi skiller os ud. Sådan en sag som den her er efter min mening bare endnu et skud efter os, fordi det giver dem, der ikke kan lide os, mere skyts. De vil spørge, om det ikke er for galt, at vi nu skal bestemme over trafiklys også, fortsætter hun.

Stine Fosgrau langer ud efter de lokalpolitikere, som hun mener, skader kønsdebatten med ideer om kønsneutrale lysreguleringer. Privatfoto/Facebook

Kenneth Reinicke, som er kønsforsker ved Roskilde Universitet, bakker op om Stine Fosgraus kritik. Han kaldet det 'flueknepperi' at debattere kønsneutrale trafiklys, fordi det overskygger vigtigere problemer i forbindelse med kønsroller.

- Det er vigtigt at indse, at de her ligestillingsdebatter kan være rigtig svære at få politikere og befolkningen til at tage alvorligt. Det gælder også seriøse emner som #metoo, vold og barsel til mænd. Med det i baghovedet tænker jeg, at det her er helt i skoven, siger han og fortsætter:

- Man gør ligestillingsforkæmpere til grin. Jeg kan godt se, at det mest optimale vil være, hvis trafiklys bare var runde prikker, men jeg synes, at det her er langt under grænsen for, hvad der giver mening at diskutere i samfundet.

Kenneth Reinicke kommer derfor med en opfordring til de lokalpolitkere, der har lovet at tage emnet op på kommunalt plan.

- De skal tænker over, hvor den nedre grænse går for, hvad man kan tillade sig at problematisere, lyder det kontant fra kønsforskeren.

FAKTA: Der er mindst 6000 fodgængersignaler i København Flere byrådspolitikere fra København og Aarhus har meldt ud, at de er positive over for idéen om kønsneutrale trafiklys. Det gælder både fra Alternativet og De Radikale i København og Enhedslisten i Aarhus. Trafiklysene skal respektere andre kønsidentiteter, og det behøver ikke være figurer af mænd eller kvinder, lyder det. Her kan du læse kort om trafiklys i København: * I Københavns Kommune er der registreret omkring 400 signalregulerede kryds i trafikken. * Det skønnes, at der i alt er omkring 15.000 såkaldte signalhoveder, der indikerer, hvordan mennesker skal færdes i trafikken. * Op imod halvdelen af de 15.000 signalhoveder - anslået 6000 til 7000 stykker - er fodgængersignaler. * I 2000 og 2001 blev der sat et mindre antal røde signaler med kjoler på op i København. * Signalerne med kjolerne blev opsat af sikkerhedsmæssige grunde i omkring 15 fodgængerfelter, hvor der var stor forskel på skiftetiden på hver side af feltet. * De røde signaler med kjoler var i praksis en linse med en traditionelt gående fodgænger, hvor der var udskåret en trekant foran personen. * Som det er nu bliver der i stedet sat to røde fodgængere de steder, hvor der kan være forskel i skiftetiden på et fodgængerfelt, der er delt i to. Kilder: Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune /ritzau/ Vis mere Luk

Politiker: Vigtigere ting i livet

I landets næststørste by, Aarhus, her det netop vedtaget, at skilte på nybyggede offentlige toiletter fremover bliver kønsneutrale. Tirsdag kunne man så læse i Kristeligt Dagblad, at Enhedslistens Lone Norlander Smith, formand for ligestillings- og mangfoldighedsudvalget, vil tage emnet om kønsneutrale trafiklys op på næste møde.

Ekstra Bladet har onsdag talt med udvalgsformanden, der er målløs over den kritik som blandt andet transkønnet Sanne Fosgrau retter mod hende.

- Jeg er overrasket over, hvor meget røre debatten har skabt. Jeg er formand for ligestillings- og mangfoldighedsudvalget, og der vil vi drøfte trafiklys, men det gør vi også med alle mulige andre henvendelser, jeg får, siger Lone Norlander Smith.

Til gengæld medgiver hun, at der er vigtigere emner i kønsdebatten, som burde få større opmærksomhed.

- Det hele er blevet overdramatiseret. Jeg havde selvfølgelig håbet, at andre emner var blevet taget lige så meget op i samfundet. Vi diskuterer jo mange emner, som er rigtig vigtige i byrådet, og det her er selvfølgelig ikke et spørgsmål om liv og død.

Den nuværende lyskryds-mand indikerer tydeligt, hvem der må gå og hvem der ikke må. Indtil alle lysreguleringer er blevet skiftet til intetkøn, må kvinder bare vente med at gå over eller finde en alternativ rute! — Claus Elming (@NFLming) 5. marts 2019

Også kultur- og fritidsborgmester i København Franciska Rosenkilde (AL) er fortaler for, at der skal tages et opgør med kønsinddelinger i det offentlige rum, heriblandt ved lysreguleringer.

- Det er en rigtig god måde at gøre op med de kønsstereotypier på, vi ser overalt, og det er en idé, jeg er interesseret i at gå videre med. København er en by med stor diversitet og frisind, og det skal vi turde vise, siger hun tirsdag til ritzau.

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Franciska Rosenkilde, som ikke har ønsket at kommentere sagen yderligere.

