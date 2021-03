Stine fik onde beskeder, fordi hun var tyk: Jeg druknede nærmest i had

'Sæk, hahaha'

'Hvis man vil være model, skal man nok slappe lidt af med McDonalds'

'Fede hund!'

'Plus-size-model - sidst jeg tjekkede, var det ikke sådan, man staver til fed'

'Se, en blåhval'

Det er blot nogle af de mange kommentarer, Stine Skov Dreier måtte læse om sig selv, efter hun medvirkede i et indslag på TV2 Lorry om overvægt.

- Mange var virkelig, virkelig sure, bare fordi jeg var tyk. Det var mennesker, jeg ikke kender, og som ikke kender mig. Det var ren voksenmobning, siger hun.

En ny undersøgelse fra YouGov foretaget for Novo Nordisk viser, at to ud af tre danskere mener, at der ses ned på overvægtige.

Og det måtte den unge model i den grad sande, da hun stod fem på tv.

Stine Skov Dreier vandt som 23-årig en modelkonkurrence og fik en kontrakt med et modelbureau. Privatfoto

Stine medvirkede i indslaget, fordi hun gerne ville have sit budskab frem om forskelsbehandling på plussize-modeller og andre modeller.

Men kommentarerne kom til at handle om noget helt andet.

- Der var mange positive kommentarer om mit udseende, men der var også virkelig mange negative og ulækre kommentarer. Især fra mænd i alderen 18-40 år, der taggede deres venner og skrev hadefulde ting. Jeg fik det skidt - sådan helt fysisk - da jeg læste dem.

- Jeg begyndte at ryste, og jeg blev bange. Ikke fordi jeg troede, de ville gøre mig noget, men fordi der var så meget had. Det er voldsomt at læse, at nogen hader mig så meget, bare fordi de ikke synes, jeg er lækker, siger hun.

Stine Skov Dreier var dengang 23 år og vejede cirka 100 kilo fordelt på sine 172 centimeter.

- Jeg vidste godt, at jeg vejede for meget, men jeg havde altid været forskånet for had og grimme kommentarer, så jeg var slet ikke vant til så onde reaktioner, siger hun.

I dag har Stine Skov Dreier tabt sig og vejer 70 kilo - altså normalvægtig. Hun tabte sig bestemt ikke på grund af de hadefulde kommentarer, understreger hun, men fordi der er diabetes og kræft i hendes familie, og hun vidste, at overvægt øgede risikoen for begge dele. Privatfoto

Det er to år siden, at facebook-opslaget med videoen af hende blev lagt op, men både indslaget og de mange kommentarer ligger der endnu.

Og de bringer stadig ubehag frem, når hun læser dem.

- I dag tænker jeg, at det er en bekymrende tendens. Folk tænker ikke over, hvor meget de kan ødelægge et andet menneske med en hurtig kommentar. Og at den kommentar bliver liggende på nettet for evigt, siger hun.