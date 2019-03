Stine har kroniske smerter - nu får hun endelig hjælp

Mere end 14.000 danskere lider af sygdommen, ME, også kaldet kronisk træthedssyndrom. Til trods for den store bestanddel af danskere, der er påvirket af sygdommen, er den i Danmark fortsat ikke anerkendt som en fysisk lidelse, men det bliver der sandsynligvis lavet om på i dag

Forestil dig, at du en dag vågner op og må kæmpe for at tale, gå og stå.

På trods af en god nats søvn, er du langt fra udhvilet, og du er fysisk ikke i stand til at gå i bad. Det, du engang tog for givet, kræver nu planlægning til punkt og prikke.

Sådan kan man have det, hvis man har sygdommen ME – også kaldet kronisk træthedssyndrom - for 31-årige Stine Laybourn er dette virkeligheden.

For cirka fem år siden oplevede hun, at helbredet gradvist blev værre og værre. Hvad der startede som en simpel mavepine, udviklede sig til en lang række af infektioner.

– Jeg kunne mærke hele min krop skrige, og jeg følte, at den gik i stykker indvendigt. Samtidig sad der en læge og sagde: 'Jamen, du er rask', siger Stine Laybourn.

Det var svært for Stine Laybourn at få lægerne til at tage hendes tilstand seriøst.

– Jeg er blevet kaldt hypokonder og følsom. Lægerne har fokuseret på, hvad prøverne har sagt, fremfor at lytte til, hvordan jeg sagde, at jeg havde det.

31-årige Stine Laybourn. Foto: Alexander Weng Petersen

Hele fire år gik der før Stine Laybourn fik en behandling, der mindede om det, hun havde brug for. I dag lider Stine Laybourn af kroniske smerter, og hun kan mindre og mindre, som tiden går.

– Det har ændret mit liv fuldstændigt. Jeg har konstant ondt i kroppen, siger Stine Laybourn.

ME er en autoimmun sygdom. Det betyder, at kroppen producerer antistoffer mod sig selv. Kroppen opfører sig altså pludseligt som en myretue, der bekriger sig selv.

Sygdommen kan på længere sigt føre til en kronisk stresssituation, der minder om posttraumatisk stress, som vi ser det hos soldater.

Fysisk og mental aktivitet forværrer ME-patienters tilstand

I Danmark er ME kategoriseret som en såkaldt ‘funktionel lidelse’, der af sundhedssystemet behandles gennem såkaldt ’gradueret genoptræning’.

Dette er en tilgang, som Jesper Mehlsen, speciallæge og leder af Klinik Mehlsen, er meget uenig i. Han har forsket i komplekse lidelser i 35 år.

– Danmark bruger en forfærdeligt dårlig metode. Fysisk og mental aktivitet skader de mennesker, der lider af ME. Det er som at give en skovl til nogen, der står nede i et hul. Det kommer de altså ikke op af.

I stedet mener Jesper Mehlsen, at sygdommen skal kategoriseres og behandles som en fysisk lidelse.

– Vi kan, og skal ikke, behandle grundsygdommen, da den kan forårsages af andre sygdomme. Den skal bearbejdes ud fra den enkelte patients symptomer, og det løses bestemt ikke gennem genoptræning, siger han.

På baggrund af problemerne med behandlingen af sygdommen havde Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, tirsdag aften indkaldt til en drøftelse af udfordringerne med patienter, der lider af ME. Og her var der enighed om at gøre noget andet og mere.

I dag skal Folketinget så stemme om en lovtekst, der anerkender ME som en fysisk lidelse. Det forventede ‘ja’ til ændringen vil medføre, at de 14.000 danskere kan få en mere optimal behandling.