Stinkende penisblomst i fuld flor

Det er nu, man skal i Botanisk Have, hvis man vil opleve den sjældne, botaniske superstjerne i blomst

Normalt kan der gå 15 år imellem at Amorphophallus titanum, populært kaldet 'penisblomsten' eller 'ligblomsten' springer ud.

I Botanisk Have i København trives planten dog så godt, at den de seneste år har fascineret blomsterentusiaster hvert andet år.

Og i år er til stor glæde for havens gartner Alex Arvad Pedersen ingen undtagelse.

- Det er spændende. Det er jo så sjælden en begivenhed, fortæller gartneren, der har passet planten, siden den i april startede sin vækst.

Vokser otte til ti centimeter i døgnet

Da Ekstra Bladet torsdag besøgte Palmehuset i Botanisk Have, hvor blomsten nyder godt af varmen og den høje luftfugtighed, var den en meter og 43 centimeter høj.

Dens store størrelse er resultatet af et par ugers voldsomt vokseværk.

- I start april måned pottede vi den om. Der kunne vi se knolden ligge nede i jorden, der vejede omkring 20 kilo. På toppen var der en lille skudspids på.

- Sidste mandag var den en halv meters penge. Siden da er den vokset otte-ti centimeter hvert døgn, forklarer Alex Arvad Pedersen, der hver morgen har startet sin arbejdsdag med at se til den spektakulære plante.

Video: Statens Naturhistoriske Museum

Det gælder dog om at skynde sig afsted, hvis man gerne vil opleve penisblomsten i fuld flor. Den forrådner og forsvinder nemlig endnu hurtigere, end den blev til.

- Allerede om et par dage ligger den formentlig ud over kanten på bassinet og ser ret trist ud, lyder det fra Alex Arvad Pedersen.

Sådan så kæmpeblomsten ud, da Ekstra Bladet torsdag gæstede Palmehuset.

Stinkende kæmpe

Selve blomstringen fandt sted sent fredag aften. Det var også der, at planten begyndte at lugte.

- Man siger, at den springer ud mellem klokken 22 og 23, hvor fluerne, der normalt bestøver den, er aktive på Sumatra.

- Det er ligesom maksimum af blomstring, og der begynder den intense lugt af ådsel at tage til for at lokke fluerne til.

- Hvordan vil du beskrive den lugt, den har, når den er gået i blomst?

- Jeg har ikke selv lugtet den om aftenen. Men selv morgenen efter, at den har blomstret, kan man stadig lugte den.

- Råddent kød, dårlig fisk. Der er mange bud på, hvad den lugter af. Det er ikke behageligt, lyder det fra gartneren.

Alex Arvad Pedersen har passet planten hele foråret. - Nu er det ens baby. At se den blive så stor, det er fantastisk, lyder det begejstret fra gartneren.

Det er usædvanligt, at Amorphophallus titanum blomstrer så hyppigt, som den gør i Botanisk Have. Men det er der en simpel forklaring på, at den gør.

- Det er forholdene. Vi kan sætte luftfugtigheden og temperaturen op og give den en helt anden form for gødning og generel pasning i forhold til Sumatra, hvor den lever naturligt.

- Kan det gå galt undervejs i processen, når den gror?

- Der er det vandingen, man skal passe på med. At man ikke giver den for meget vand og heller ikke for lidt vand. Så den hverken rådner eller begynder at miste saftspændingen.

Men galt gik det lykkeligvis ikke denne gang.

- Nu er det ens baby. At se den blive så stor, det er fantastisk, afslutter Alex Arvad Pedersen.

