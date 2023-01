Stinker af øl og pis: Møgsvin!

- Hele stedet stinker af øl og pis.

Sådan lyder det fra en medarbejder i en af de tre bygninger, der søndag blev stormet af tusindvis af vrede højreorienterede støtter af ekspræsident Jair Bolsonaro.

Stedet er nu tømt og clearet af politiet, men nu starter det beskidte arbejde. Oprydningen.

Og den proces har britiske The Guardian fulgt ved at være til stede i nationalforsamlingen og Palácio do Planalto, der er to af de tre bestormede bygninger.

Og meldingerne er klokkeklare.

Der er møgbeskidt og stinker af pis og øl. Samtidig overhørte The Guardians udsendte en fra rengøringspersonalet på stedet, der kaldte uromagerne for 'møgsvin', mens hun fjernede glasskår, ølflasker, gummikugler og alverdens andet skrald.

Foruden et palads og en nationalforsamling, der er forvandlet til en losseplads, så er der også smadret kunst for millioner af kroner. Heriblandt et mesterværk af Emiliano Di Cavalcanti.

Et af de mange kunstværker, der er blevet vandaliseret. Foto: Carl de Souza/Ritzau Scanpix

1200 anholdt

Urolighederne har foreløbig budt på 1200 anholdelser, der kan se frem til et retsligt efterspil.

Den brasilianske justitsminister, Flávio Dino, siger, at det brasilianske demokrati ikke kommer til at acceptere kriminelle handlinger i politiske konflikter.

- Det kommer ikke til at lykkes dem at ødelægge det brasilianske demokrati. Vi kommer ikke til at acceptere, at man tyr til kriminalitet i politiske konflikter i Brasilien. En kriminel bliver behandlet som en kriminel, siger han.

Foto: Adriano Machado/Ritzau Scanpix

Luiz Inácio Lula da Silva og lederne af kongressens kamre - senatets formand, Veneziano Vital do Rego, og underhusets formand, Arthur Lira - samt chefdommeren Rosa Weber har underskrevet en erklæring, hvori de fordømmer, hvad de betegner som 'terrorhandlinger' i Brasilia.

Derudover har en højesteretsdommer i Brasilien sat guvernøren i hovedstaden Brasilia fra posten i 90 dage. Beslutningen skyldes manglende sikkerhed ved bygningerne for Brasiliens parlament, præsidentpalads og højesteret, der blev stormet søndag.

Ekspert: Det har ulmet

Ekstra Bladet har efter urolighederne talt med seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier Marie Kolling, der forsker i brasilianske forhold. Hun fortæller, hvordan det længe har ulmet.

- Den brasilianske befolkning er meget polariseret, og der har i længere tid været mange eksempler på antidemokratiske demonstrationer og tiltag, som den tidligere præsident Jair Bolsonaro har legitimeret, siger hun til Ekstra Bladet.

Foto: Amanda Perobelli/Ritzau Scanpix

Marie Kolling nævner blandt andet, at en mindre del af den brasilianske befolkning - som er tilhængere af Bolsonaro - uge efter uge har demonstreret foran militærkaserner rundtomkring i landet. Formålet har været at appellere til, at militæret skulle gennemføre en magtovertagelse for at forhindre, at Lula kunne tiltræde som præsident.

- Op til indsættelsen af Lula 1. januar var der stor frygt for, at der ville opstå uroligheder. Det har ulmet, og der har været flere situationer, hvor man har været bange for, at nu går det løs, siger Marie Kolling.