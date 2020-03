Stjæler mundbind og håndsprit fra hospitaler

Frygten for at blive smittet med coronavirus har fået flere patienter til at stjæle både mundbind og håndsprit fra danske hospitaler.

Det oplyser Region Hovedstaden til Ekstra Bladet.

Regionen har oplevet enkelte tilfælde af tyverier på flere af regionens hospitaler.

Også Lægemiddelstyrelsen har kendskab til, at borgere har taget mundbind med hjem fra hospitalet og kommer med en klar opfordring til danskerne om ikke at lade sig friste.

- Det er en rigtig, rigtig dårlig ide at gøre. Der er en signalværdi i det, og jeg synes det er ubetænksomt at gøre den slags, siger Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen, som står for at have overblik over forsyningerne af udstyr til de danske hospitaler under coronaudruddet.

Lægemiddelstyrelsen kender ikke det præcise omfang at tyverierne, men slår dog fast, at omfanget indtil videre er begrænset.

- Vi har ikke hørt det meldt ind som et kæmpe problem, siger Thomas Senderovitz.

Opråb: Stop hamstring af masker

Ingen grund til at gå med maske

Inge Kristensen, direktør i Dansk selskab for Patientsikkerhed, har også hørt beretninger om fænomenet fra flere hospitaler i landet.

- Vi har hørt fra flere hospitaler, at man har oplevet, at borgere har taget mundbind med hjem fra hospitalet, siger Inge Kristensen, som heller ikke kender til omfanget af tyverierne.

- Det er ikke noget, der er systematisk er samlet op på, men det er noget, vi hører fra hospitalspersonalet rundt omkring, siger Inge Kristensen, som på det kraftigste opfordrer borgerne til at lade være.

Lægemiddelstyren slår desuden fast, at der ikke er nogen grund til at gå med mundbind.

- Der er ingen grund til, at man render rundt med mundbind på gaden. Det er ikke forbudt at købe, men vi kan ikke rigtigt se, hvorfor man skulle gøre det, siger Thomas Senderovitz.