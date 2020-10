Stjal 3000 menneskeknogler fra kirkegård

Da en 53-årig tysk mand mistede sin mor, begyndte han at komme på den lokale kirkegård.

I sin ensomhed blev han tilsyneladende inspireret til at bryde ind i grave og stjæle urner og menneskeknogler.

Det skriver Bild.

Hævnaktion

De makabre tyverier begyndte i 2017, og undervejs søgte han også job som kirkegårdsgartner i byen Bad Soden for at komme tættere på sine - døde - ofre.

Åbenbart begrundede han sine ugerninger med et hævnmotiv: Han ønskede at skade byen Frankfurt.

Hvordan tyverierne præcis skulle være dette, fremgår ikke af historien.

Fanget på overvågning

Manden, der gemte på både urner og knogler i sin private lejlighed, blev fanget af politiets overvågningskameraer i efteråret 2019.

Her ransagede politiet lejligheden og fandt mere end 300 urner, 3000 knogler og 400 gravstene.

I maj 2020 blev manden idømt to års forvaring for 70 tilfælde af forstyrrelse af gravfreden og er yderligere tiltalt for 131 straffelovsovertrædelser.