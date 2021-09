Stjerneadvokat skal betale kommunen tilbage

Advokat Knud Foldschack står til at skulle betale et millionbeløb tilbage til Københavns Kommune.

Det sker, efter en whistleblower har tippet kommunen om flere kritisable forhold i flere fonde, som Foldschack er formand for.

Det skriver KøbenhavnLiv.

Tre fonde

I alt har whistlebloweren tippet om tre fonde, som Foldschacks advokatpartnerselskab 'Foldschack, Forchhammer, Dahlager og Barfod' har spillet store roller i. Foldschack sidder selv som formand i alle tre.

En af fondene er 'Fonden De Åbne Rum', som driver Folkets Hus på Nørrebro. Den skal alene betale 1,35 millioner kroner tilbage til kommunen, og der kan være yderligere krav på vej.

De tre fonde har i 2021 fået et tilskud på 2,8 millioner kroner i tilskudsmidler, og whistlebloweren peger på, at tilskudsmidlerne ikke bruges til det, de er bevilget til. I stedet ender de i fondenes opsparinger.

'Fonden De Åbne Rum' driver Folkets Hus på Nørrebro. Arkivfoto: Stine Tidsvilde

Reglerne er klare

De gældende regler i Københavns Kommune står ellers helt klart: Tilskudsmidler må kun anvendes til de godkendte formål, og de resterende skal betales tilbage.

I 'Fonden De Åbne Rum' har Intern Revision på Københavns Rådhus lokaliseret 1,5 millioner kroner, som fonden ikke har brugt til det formål, som tilskuddet blev givet til.

Fonden har så valgt at beholde pengene i stedet for at betale dem tilbage.

Intern Revision kan ikke se nogen god forklaring på, at pengene ikke er tilbagebetalt.

Fondene skal lægges sammen

Knud Foldschack synes dog selv, at der er en god forklaring:

- Vi har søgt om at lægge de tre fonde sammen. Det er noget, der tager lang tid og kræver en masse i forhold til Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen og så videre. Derfor har der været overlap i kommunens budgetår. Så i og med, at den endelige godkendelse ikke er kommet, så har vi været nødt til at sige, at så går bevillingen tilbage, siger han til KøbenhavnLiv.

'Fonden De Åbne Rum' er lige nu under skærpet tilsyn.