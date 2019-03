Stjerneadvokat tiltalt for afpresning af Nike

Går den, så går den.

Den amerikanske stjerneadvokat Michael Avenatti blev anholdt mandag morgen amerikansk tid på Manhatten og skal møde i retten senere mandag, efter han ifølge anklageskriftet har forsøgt at afpresse den amerikanske sportsmærkegigant Nike for astronomiske 20 millioner dollars svarende til 130 millioner kroner.

Det skriver CNN.

Ifølge mediet mødtes Avenatti med en advokat fra Nike tidligere i marts, hvor Avenatti angiveligt skal have truet med at frigive skadelige oplysninger om sportsgiganten, hvis ikke den eksekverede transaktionen.

- Jeg vil tage ti milliarder dollars af jeres markedsandel. Jeg laver ikke pis, skulle Avenatti blandt andet have truet med ifølge anklageskriftet.

'Jeg laver ikke pis' skulle Avenatti have sagt til mødet med Nikes advokat. Foto: Kamil Krzaczynski/Ritzau Scanpix

- Og jeg fortsætter ikke med at lege. I kender mig godt nok til at vide, at I har et seriøst problem, og jeg får mere omtale ved at få jer frem i søgelyset, lyder det videre.

Truslerne har således givet bagslag, eftersom Avenatti nu selv skal tage plads på anklagebænken i den føderale ret i USA.

Hvilke skadelige oplysninger Avenetti ligger inde med, er uvist.

Repræsenterede eks-pornoskuespillerinde

Michael Avenatti blev født 1971 i Sacramento, Californien, og tog sin doktorgrad i jura på The George Washinton University i Washinton DC.

Avenatti er demokrat og erklæret Trump-modstander. Foto: Mark Ralston/Ritzau Scanpix

Han er politisk engageret og støttede senest Hillary Clinton i præsidentvalgkampen, hvor det som bekendt blev til et sviende nederlag til den tidligere præsidentfrue.

Avenatti blev for alvor verdenskendt, da han repræsenterede den tidligere pornoskuespillerinde Stormy Daniels under retsagen mod den i stedet siddende amerikanske præsident, Donald J. Trump.