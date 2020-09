Stjerneinstruktør pyntede på sit CV

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Problemerne vokser for den syriske filminstruktør Feras Fayyad.

Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at han har pyntet på det CV, der sikrede ham og LARM Film offentlig støtte til 'Last Men in Aleppo'.

Sagen er blot den seneste af flere, hvor blandt andet en række af fotografer har kritiseret instruktøren for at fortælle internationale medier, at han selv optog dele af den danskproducerede dokumentar 'Last Men in Aleppo', selvom det ikke var tilfældet.

Mens Feras Fayyad kan fejre sin seneste succes, ’The Cave’, i Hollywood, vælter kritikken ned over ham. Foto: Jordan Straus/Ritzau Scanpix

Fotograferne, der satte livet på spil for at dokumentere de konstante bombeangreb i byen, har også i årevis ventet på at få deres løn for filmarbejdet, der har gjort Feras Fayyad verdensberømt og sikret ham en række af filmpriser. Blandt andet i form af nomineringer til både en Oscar og Emmy.

Fotografer om dansk Oscar-håb: Han lyver

Har ikke gået på skolen

I den nye sag kan man i Feras Fayyads CV se, at han forud for sine verdenskendte danskproducerede dokumentarer angiveligt har taget en bachelor i 'Audiovisual Arts and Film-making' fra den internationale filmskole EICAR i Paris.

Ifølge CV'et er han dimitteret fra skolen i 2006. Og det er vedlagt ansøgninger om økonomisk støtte til blandt andre Det Danske Filminstitut, Danmarks Radio, Sundace Institute og Danida.

Problemet er bare, at skolen ikke kan finde spor efter, at han skulle have gået der.

En repræsentant fra EICAR oplyser således til Ekstra Bladet, at Feras Fayyad aldrig er dimitteret fra skolen med en BA, som det ellers fremgår af hans CV, på de sociale medier og flere artikler.

Filmede for dansk Oscar-håb: Har ikke fået en krone

Skrev en mail

Skolen har alene hørt fra Feras Fayyad i 2012, hvor han sendte en mailforespørgsel om prisen for et års BFA-forløb.

Han vendte dog aldrig tilbage med en ansøgning.

Repræsentanten har samtidigt på vegne af Ekstra Bladet kontaktet tidligere studerende, der skulle have været hans klassekammerater. Men heller ikke de har mødt ham.

Havde ikke samarbejdet

Tidligere direktør i det nu konkursramte produktionsselskab LARM Film er overrasket over, at Feras Fayyad ikke var ærlig omkring sin uddannelse.

- Selvfølgelig vidste jeg ikke det. Jeg tror på, at de instruktører, jeg arbejder med, taler sandt, så jeg har hverken med ham eller andre været inde og tjekke op på det, siger han til Ekstra Bladet.

Søren Steen Jespersen mener ikke, at han ville arbejde sammen med Feras Fayyad, hvis han var blevet opmærksom på, at han ikke var uddannet fra EICAR, da de indledte deres samarbejde i 2015.

- Jeg er sådan set ligeglad med, hvor han er uddannet, eller om han har en uddannelse.

- Men jeg kan ikke samarbejde med nogen, der lyver for mig, siger han.

Ekstra Bladet har kontaktet Feras Fayyad for at spørge, hvorfor han flere steder skriver, at han er uddannet fra EICAR, når skolen ikke kan finde nogle informationer om ham.

Hans advokat har svaret Ekstra Bladet, at Feras Fayyad ikke vil udtale sig, da der lige nu verserer to politisager i Tyskland om afpresning af filminstruktøren. Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få sagerne identificeret hos den tyske anklagemyndighed.