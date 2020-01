Stjernekok i kødet på Noma: - Blodigt

'Det er min holdning, at René Redzepi er gået over stregen og krydset grænsen, hvad angår respekt over for andre kreaturer vi dele denne planet med.

Sådan lyder den italienske Michelin-kok Pietro Leemanns reaktion på en af den danske stjernekoks nye retter.

Den friturestegte andehjerne blev lagt på Instagram 18. oktober, men først nu reagerer den italienske kok. Og han er langt fra tilfreds.

'Jeg så hans nye kreation, hvor han serverer en andehjerne i sit eget udhulede hoved flot pyntet med fjer og et pænt næb, mens skeen er en tørret tunge fra selvsamme and. Hvis hans intention var at provokere, så er han lykkedes perfekt med det, skriver Pietro Leemann.

En blodig actionfilm

Derudover sammenligner han retten med en blodig Quentin Tarantino-film, men den eneste forskel er, at Tarantino bruger tomatsauce, når han skal have masser blod.

Udover kritikken af anderetten har Pietro Leemann kun rosende ord til overs over for danske René Redzepi, som han kalder en kreativ og nyskabende kok. Derudover får danskeren masser ros for sine vegetariske retter i sommer.

René Redzepi har ikke selv svaret på kritikken fra sin italienske kollega, men har via sin PR-manager, Arve Podsada Krognes, skrevet følgende svar:

'Vi forstår og værdsætter, at nogle af vores specifikke menuer eller retter kan virke provokerende eller kontroversielle, og selv om vi ikke nødvendigvis deler din mening, så er vi glade for, at de dele dine tanker og opfordrer til en god diskussion', skriver Noma.

Det nye Noma ligger tæt på Chistiana på Christianshavn. Foto: Martin Lehrmann

Altid død i midten

Også Sous Chef hos Noma, Riccardo Canella, har reageret på kritikken fra sin kollega på Facebook.

'Grunden til, at vi har lavet denne ret er enkel. Når du spiser kød (vi serverer meget lidt af det på Noma), er der er altid død i midten. Om du holder af det eller ej.'

'Og for at fejre denne død valgte vi at sørge for, at intet gik til spilde, og jeg kan forsikre dig om, at der er mindre blod her, ned i de plastik-kasser, du køber i supermarkedet', skriver han.

Pietro Leemann er chefkok på Italiens eneste vegetar-restaurant, Joia, i Milano.