Stjernekok taber oste-strid mod Michelin

En af Frankrigs førende kokke, den 69-årige Marc Veyrat, har tirsdag fået afslag på et søgsmål mod restaurantguiden fra Michelin.

Kokken havde lagt sag an mod den prestigefulde spiseguide, efter at hans restaurant i januar 2019 var blevet nedgraderet fra tre stjerner - det højst mulige antal - til to stjerner.

En del af guidens begrundelse var, at restauranten, Maison des Bois, havde benyttet sig af engelsk cheddarost i ostesouffléen.

Det er ifølge Veyrat dog forkert. Restauranten skal i stedet have brugt franske oste, og den stærke gule farve skal være kommet fra safran.

Veyrat havde derfor forlangt at se Michelin-anmelderens notater samt en kvittering fra restaurantbesøget.

Men det blev altså afvist af domstolen i Nanterre lidt uden for Paris. Her lød det, at kokken ikke havde fremlagt "et eneste bevis" for, at restauranten havde lidt skade af at blive nedgraderet i guiden.

Veyrat havde forlangt et symbolsk beløb på en euro.

