Stjerner bag 'Ikke mere mælk': Vil gerne have en kæreste

Mika, Tobias og Benjamin lagde ’Ikke mere mælk’ på youtube i juli 2017.

Nogle måneder efter likede Årets youtuber 2017, Alexander Husum, musikvideoen og anbefalede dem at lægge den på Spotify.

Herfra tog det for alvor fart. Fra at have haft under 50.000 visninger er landeplagen nu blevet set 3,1 millioner gange. På Spotify er den blevet spillet knap en halv million gange.

– Jeg har betalt 150 kroner for at få fire sange på Spotify, siger Tobias, som tilføjer, at 42 afspilninger her giver en krone i pengekassen.

– Det er meget lidt, men hvis man har meget ude, kan det godt give noget.