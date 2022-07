Stjerner uddeles i aften: - Ville være helt vildt for Danmark

Siden 13. september sidste år har 27 danske restauranter haft i alt 38 Michelin-stjerner.

Det tal kommer formentlig til at ændre sig mandag aften, når årets nye nordiske stjerner bliver uddelt i Stavanger i Norge.

Og skal man tro Rasmus Palsgård, der er madskribent og indehaver af feinschmeckeren.dk, kan begge tal meget vel være højere efter aftenens uddeling.

- Jeg tror godt, vi kan gøre os forhåbninger på Danmarks vegne om, at vi i hvert fald får én restaurant mere med tre stjerner i aften, siger han.

I toppen af skalaen befinder Noma og Geranium sig med tre stjerner hver, og det forventer Rasmus Palsgård ikke kommer til at ændre sig. Men de kan måske få selskab af yderligere mindst én dansk restaurant.

Jordnær, der ligger i Gentofte, og Alchemist, der ligger på Refshaleøen i København, ligger nemlig begge lunt i svinget i forhold til at stige fra deres nuværende to til tre stjerner.

- Michelin kan godt lide at holde lidt igen, så de kan sprede det lidt ud. Så på den baggrund er det måske ikke så realistisk, at de begge to får tre stjerner, selvom der da er set eksempler på, at den samme by eller samme land får to restauranter med tre stjerner samme år.

Svært at afgøre

Hvis det kun bliver én af de to, der kommer op på tre stjerner, har Rasmus Palsgård svært ved at udpege hvilken af dem, det skulle være.

- Det der taler til Jordnærs fordel er, at det er et mere traditionelt restaurant-koncept, fordi det er nemmere at sammenligne med alle andre restauranter, hvor Alchemist er så meget sin egen, så det kan være både en fordel og en ulempe. Men det er så vildt et koncept, så det på en måde virker underligt, hvis det ikke er til tre stjerner, når maden også er så god, siger han.

Om Danmark efter i aften har tre eller måske fire restauranter med tre Michelin-stjerner, må tiden vise.

- Men der er ingen tvivl om, at det ville være ret vildt, hvis Danmark står med fire tre-stjernede restauranter, siger han.

Beholder stjernerne

Sidste år beholdt restauranten Kokkeriet sin Michelin-stjerne, på trods af at restauranten havde været i vælten for blandt andet ikke at kunne levere de lovede menuer til nytår til årsskiftet mellem 2020 og 2021. Siden har der været ro omkring restauranten, og Rasmus Palsgård har da også svært ved at forestille sig, at der er nogen danske restauranter, der direkte får frataget deres stjerne.

- Der er ikke noget, der tyder på, at der er nogen, der skal ryge, og Kokkeriet har siden sidste år redet stormen af. Og det er meget sjældent, de tager stjerner fra restauranter, hvis ikke de eksempelvis lukker eller skifter koncept, siger han.

Til gengæld vurderer han, at der er en god chance for, at der er yderligere mellem tre og fem danske restauranter, der efter i aften kan kalde sig Michelin-restauranter.

- Min erfaring siger mig, at det sjældent går så godt, som man har håbet på eller synes, det bør gå. Men jeg tror, at vi godt kan gøre os realistiske forhåbninger om flere danske stjerner, siger Rasmus Palsgård.

Michelin-stjernerne bliver uddelt klokken 18 mandag aften. Vi dækker uddelingen live her på Ekstra Bladet.