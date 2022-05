Støjberg har smidt fodlænken og er klar til politik igen

Når Inger Støjberg på torsdag inviterer til takkefest for sine støtter, har hun reelt været en fri kvinde i seks dage. Fodlænken blev nemlig taget af allerede i fredags.

- Jeg havde ærligt talt et behov for lige at kunne være sammen med nogle folk, som jeg gerne ville være sammen med, og at kunne gøre, hvad jeg ville. Så jeg valgte at holde det lidt for mig selv, siger hun i et interview til Radio4, hvor hun også fortæller om glæden ved at få sin frihed igen.

- Bare det der med, at man lige kan køre en tur til bageren, eller at man kan gå ud og slå sin græsplæne, uden at det skal lægges ind i en eller anden plan, er en kæmpe frihed. Aldrig har jeg været så glad for at slå min græsplæne.

Efter at have afsonet straffen fra Rigsretten på 60 dages ubetinget fængsel melder den tidligere udlændinge- og integrationsminister sig samtidig klar til dansk politik igen. Når torsdagens takkefest er afholdt i Hadsund, kører hun sammen med Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl ud på landevejene for at føre valgkamp på nejsiden forud for afstemningen om det danske forsvarsforbehold.

Om det er startskuddet på et længerevarende politisk makkerskab og et nyt parti, vil hun endnu ikke løfte sløret for.

- Det her handler om folkeafstemningen. Og så må vi se, hvad der kommer til at ske efter det. Men der er ingen tvivl om, at jeg ikke har mistet lysten til dansk politik. Det kan jeg mærke, og det har jeg også haft god tid til at tænke over, siger hun til Radio4’s politiske magasin 'Mandat'.

Kristian Thulesen Dahl (DF) glæder sig over, at Inger Støjberg nu er tilbage i dansk politik.

- Jeg synes, at vi har brug for sådan en som Inger i dansk politik. Så det, at hun stadig har mod på det, efter at hun har været alt det her igennem, synes jeg er rigtig godt. Også på den lidt længere bane kan jeg se nogle perspektiver i det selvfølgelig, siger Kristian Thulesen Dahl til Radio4.

Spørgsmål: Er det her starten på et politisk parløb mellem jer?

- Vi har jo i virkeligheden kørt et politisk parløb om politiske sager de seneste år, så det er jo ikke nyt. Det er mere et spørgsmål om, hvordan det skal udforme sig i den kommende tid, og hvad det er for en platform, hun vil gøre det på. Og så må vi andre jo tage stilling til det, siger han til Radio4.

Inger Støjberg retter i interviewet en skarp kritik mod et Christiansborg, der har mistet forbindelsen til den virkelige verden. Hun mener, der bliver brug for meget tid på at debattere ting, der ikke betyder noget uden for de store byer.

- Hvis jeg ender med at stille op, er det i hvert fald de ting, som jeg vil kæmpe for. Og hvor jeg så måtte stille op til den tid, det skal jeg til at afgøre med mig selv nu, siger Inger Støjberg.