Støjberg inviterer til fest: - ALLE er velkommen

Som tak for støtten under rigsretssagen inviterer den tidligere Venstre-politiker til kæmpe fest i Hadsund

Den tidligere Venstre-politiker Inger Støjberg har på sin facebookprofil har inviteret hele Danmark til takkefest 26. maj i Hadsund.

Så har du sendt Inger en kærlig tanke i forbindelse med rigsretssagen, er du velkommen, skriver den 49-årige politiker i sin profiltekst.

Ekstra Bladet fangede Støjberg på en telefon for at høre, om det også er for at fejre friheden, nu hvor fodlænken snart er af.

- Alle, og jeg mener alle, der har bakket op om mig i forløbet omkring barnebrudssagen, er velkommen til takkefest!

Sådan lyder starten af Inger Støjbergs facebookopslag, hvor hun inviterer til takkefest i slutningen af maj.

I skrivende stund er der 7000 personer, som synes godt om Inger Støjbergs opslag og knap 800 kommentarer.

Dog har den folkekendte politiker 207.977 følgere på sin facebookprofil, så Inger Støjberg kan godt finde det helt store fadølsanlæg frem, hvis alle kommer.

Inger Støjberg blev idømt 60 dages ubetinget fængsel for ulovlige adskillelse af unge asylpar og for at have brudt ministeransvarlighedsloven. Foto: Jens Dresling

ALLE er velkommen

I sit hjem i Hadsund fangede Ekstra Bladet Inger Støjberg, som gjorde det helt klart - ALLE er velkommen.

- Jeg har simpelthen modtaget så meget støtte under hele forløbet med barnebrudene. Da sagen kørte i kommissionen, fløj der jo fly rundt med bannere, og jeg tror ikke, at der er mange nu til dags, der oplever at få breve bundet sammen med postelastikker mere, siger en glad Inger Støjberg.

- Men Inger ... hvad gør du, hvis der kommer 4000 mand?

- Det tror jeg desværre ikke, at der gør. Men så løser vi det.

- Nu får du fodlænken af lige op til. Er det både en takke- OG en løsladelsesfest?

- Nej, det er en takkefest for alle, der har støttet mig. Jeg føler næsten, at hele Hadsund, hvor jeg bor, har afsonet med mig. Så det er udelukkende en takkefest.

- Apropos afsoningen - hvordan går det med det?

- Det går rigtig godt, tak. Jeg har masser af arbejde og heldigvis masser af gæster, slutter Inger Støjberg.