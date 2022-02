Støjberg overrasker med nyt tv-job

Inger Støjberg bliver TV-vært på DK4. Her vil hun interviewe danskere, der ikke er kendte længere

Hun har tidligere sagt, at vi ikke har hørt det sidste til hende.

Nu får tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, sin debut som TV-vært på DK4.



Det skriver Journalisten i dag.

I december måtte Støjberg forlade Christianborg, da et flertal af hendes daværende kolleger dømte hende uværdig til Folketinget på baggrund af en dom fra Rigsretten.

Nu er hun tilbage. Denne gang på TV-kanalen DK4, hvor hun bliver vært på programmet 'Hvor er du nu?'

Ifølge programmets hjemmeside 'indtager hun værtsstolen med jysk lune og underfundig humor'.

Selvom det kan virke som et stort spring fra politik, er journalistik og interviews ikke helt nyt for den kontroversielle politiker.

Før sin lange politiske karriere i Venstre, var hun ansat som redaktør for Viborg Bladet. Hun er derudover begyndt at skrive klummer for Ekstra Bladet.

De opsagtes holdeplads

Hun er samtidig ikke den første kendte dansker, der ansættes på DK4 efter en fyreseddel.

Den tidligere TV-2 chef Jens Gaardbo er vært på programmet 'I ugens løb'.

Jobbet som vært fik han efter at være blevet fyret for dårlig dømmekraft af TV 2 under anden bølge af MeToo.

Også Henrik Qvortrup, der i dag er chefredaktør på Ekstra Bladet, var et smut forbi DK4 som studievært i 2015, efter han måtte fratræde sin stilling på TV 2 grundet Se&Hør-sagen.

Får besøg af tidligere kendte danskere, du har glemt alt om

I programmet skal Støjberg interviewe tidligere kendte danskere om, hvordan det er at være ikke-kendt, og hvad de laver nu. Hun får bl.a. besøg af smykkedesginer Christina Hembo og restauratør Amin Skov.

Det har ikke været muligt at få fat i Støjberg.