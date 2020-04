- Større end at vinde krigen

En 99-årig brasilianer overvandt kampen mod coronavirus, og fortæller, at det var en større sejr end at vinde 2. Verdenskrig

Hjerteskærende, vidunderligt og et lille lys i mørket.

Sådan kan billedet af den 99-årige brasilianske krigsveteran Ermando Armelino Piveta bedst beskrives.

Brasilianeren overvandt kampen mod coronavirus, og fortæller, at det var en større sejr end at vinde 2. Verdenskrig.

- At vinde denne krig var større for mig end at vinde krigen. I krig bliver du enten dræbt eller overlever. Her skal du kæmpe for at overleve, siger han til Reuters.

Foto: Evarista Sa/Ritzau Scanpix

Brasilianeren var løjtnant i den brasilianske hær under 2. Verdenskrig og gjorde tjeneste i Afrika.

Han blev konstateret smittet med coronavirus for fjorten dage siden, og efter en sej kamp med blandt andet to dage på intensiv vandt han.

Selv om han udviklede lungebetændelse i sit forløb kunne han lade sig udskrive fra et hospital i Brasilia tirsdag.