Større pengebeløb glemt i automat: Politi efterlyser ejermand

Fyns Politi efterlyser ejermanden til et større pengebeløb, der er hævet i en automat. Vedkommende har glemt at tage pengene med sig

En person har søndag middag glemt at tage de penge med sig, vedkommende hævede i en automat i Middelfart.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Ejermanden til et pænt pengebeløb efterlyses. En venlig sjæl fandt et større pengebeløb efterladt i hæveautomat v. Kvickly i Østergade i Middelfart søndag kl. 1217. Behørig dokumentation skal fremvises :-) #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 19, 2019

Beløbet blev fundet af en 61-årig kvinde, da hun skulle hæve i samme automat ved Kvickly i Østergade. I stedet for at tage pengene valgte hun at kontakte politiet, der nu har pengene i deres varetægt.

- Vi får anmeldelsen klokken 12.17, så pengene er formentlig hævet mellem klokken 12 og 12.15, oplyser vagtchef hos Fyns Politi, Torben Jakobsen, til Ekstra Bladet.

For at være sikre på at det er den rigtige ejermand, der får pengene igen, skal man kunne fremvise en mulig kvittering eller kontooversigt, hvor beløbet er hævet i det angivne tidsrum. Af samme årsag ønsker vagtchefen heller ikke at oplyse, hvor mange penge det drejer sig om.

Fyns Politi har klokken 16.00 stadig ikke fundet ejermanden, og hvis vedkommende ikke har meldt sig inden mandag, vil politiet rette henvendelse til banken for at se, om de kan hjælpe med at finde pengenes ejermand, fortæller Torben Jakobsen til Ekstra Bladet.

Hvis det er dig, der har glemt at tage pengene med dig, efter at du hævede dem, så kan du rette henvendelse på telefon 114.