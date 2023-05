Større trafikuheld på Motorring 3

To personer meldes bjærget ud af biler

Opdateret 09.27: Vejen meldes åbnet igen.

Lørdag morgen er Beredskab Øst kørt ud til en trafikulykke på Motorring 3 i sydgående retning, efter at to biler er kørt galt. Vejen meldes delvist spærret.

Der meldes umiddelbart ikke om nogle alvorlige skader, på trods af at den ene bil af de to biler er endt på taget.

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef Jens Møller, at to personer er blevet bjærget ud af bilerne og er i færd med at blive kørt til akutmodtagelsen

- De er ved bevidsthed og lidt omtåget, men ikke umiddelbart alvorligt tilskadekomne. Men de bringes til tjek for en sikkerheds skyld, fortæller vagtchef Jens Møller.

Det forventes at der vil minimum vil gå en halv time før, at oprydningen af vejen er færdig.

- Vi opfordre folk til at køre fra før at Helsingørmotorvejen sammenfletter. Eller at køre ind ad Lyngbyvej til Motorring 2, hvis de skal længere ind i byen.

Opdateres...