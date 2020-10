Største bombe fundet i Polen eksploderet under vandet

Tirsdag eksploderede en 5400 kilo tung bombe fra Anden Verdenskrig i området omkring havnebyen Świnoujście, da den skulle uskadeliggøres af dykkere.

Der var tale om en Tallboy-bombe, der blev brugt af briterne under krigen, skriver Reuters, der indeholdte 2400 kilo sprængstof.

Ifølge BBC blev den kastet under et angreb i 1945, hvor det tyske krigsskib Lützow blev sunket.

Den skulle egentlig være desarmeret, men under processen detonerede bomben.

Allerede inden dykkerne påbegyndte arbejdet, havde en talsperson for den polske flåde vurderet, at der var 50 procent chance for, at bomben ville eksplodere. De har arbejdet på stedet i mere end et døgn.

Mere end 750 mennesker blev tirsdag evakueret fra området.

- Objektet kan opfattes som neutraliseret, sagde løjtnant Grzegorz Lewandowski ifølge nyhedsbureauet PAP.

Alle dykkere var uden for farezonen.

Foto: Agencja Gazeta/Ritzau Scanpix

Byen, hvor bomben blev fundet, Świnoujście, var en del af Tyskland, da bomben blev kastet.

Bomben blev fundet sidste år under en udmudring.

I videoen øverst i artiklen kan du se, hvordan det så ud, da bomben eksploderede.