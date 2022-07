Største diamant i 300 år

I Angola har man gjort et vildt fund. Diamanten er muligvis den største i 300 år

I en mine i det nordlige Angola gjorde minearbejdere et opsigtsvækkende fund for nylig. Her fandt man en 170-karat stor pink diamant.

Diamanten har fået navnet 'Lulo Rose' efter minen, hvor den blev fundet, og ifølge det australske diamantfirma Lucapa Diamond Company er diamanten den største af sin slags i 300 år.

Diamanten er stadig under vurdering, men en ting er helt sikker. Køberen kommer til at eje en yderst sjælden en af slagsen.

Det er nemlig ikke hver dag, at man finder en farvet diamant. Kun én ud af 10.000 diamanter har en farve fra naturens side.

Samtidig er Lulu-rose en diamant i den større ende.

- Kun 1 ud af 100 diamanter er over 10,8 karat i størrelse. så når man finder en 170-karat pink diamant, betyder det, at vi har at gøre med en ekstrem sjælden genstand, siger Stephen Wetherall, der er direktør i Lucapa Diamond Company til CNN.

Artiklen fortsætter under billedet.

Diamanten er stadig under vurdering. Foto: Ritzau Scanpix

Farvede diamanter er normalt meget værdifulde, og det forventes, at den nyfundne diamant bliver solgt for et højt beløb.

'The Pink Star'-diamanten, der som navnet indikerer har samme farve, blev solgt i 2017 for 71 millioner dollars.

Det er ikke første gang, at man har fundet ekstremt store diamanter i Lulu minen.

I 2016 fandt man en diamant, der var klar i farven og målte 404-karat.