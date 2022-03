Største dyk i 14 år

Vi skal tilbage til finanskrisens udbrud i 2008 for at finde et lignende dyk i efterspørgslen på lejligheder

Efterspørgslen på boliger og især lejligheder er faldet markant, viser en ny undersøgelse af danskernes købelyst.

Vi skal 14 år tilbage for at finde et tilsvarende dyk i interessen for at købe en lejlighed. Det viser en undersøgelse foretaget af Voxmeter, der hver uge spørger mere end 1000 danskere om deres boligpræferencer, skriver Finans.

De seneste tal viser, at Ruslands invasion af Ukraine - og de samtidigt stigende renter - har fået danskerne til at holde igen med boligdrømmene.

- Faldet i efterspørgslen efter ejerlejligheder og andelsboliger har ikke været større siden finanskrisens udbrud i 2008. Der er tale om et markant skifte i boligefterspørgslen, der har været i gang i et par måneder, men som er taget voldsomt til i styrke med Ruslands invasion af Ukraine, siger Christian Stjer, der er administrerende direktør i Voxmeter til Finans.

Konkret viser tallene, at efterspørgslen på ejerlejligheder er faldet med 58,3 procent på et par måneder, mens den er faldet med 62,3 procent på andelsboliger.

På helårshuse er faldet på 28 procent det seneste år.

Ifølge direktøren vil den lave efterspørgsel skabe et markant fald i antallet af solgte boliger i 2022.