Største gevinst nogensinde: Det skal der ske

Danske spil venter stadig på at høre fra den nye mangemillionær, der fredag vandt godt 750 millioner kroner. Herefter er der tilbud om rådgivning, millionærnetværk og en opfordring til at 'forkæle sig selv'

Fredag aften har en dansker vundet den største gevinst, der har været på højkant i Danmark nogensinde i Eurojackpot - gevinsten er helt præcist på 759.318.630 kroner.

Hos Danske Spil glæder man sig over nyheden, og man har også en fast procedure for, hvad man gør, når nogen vinder en gevinst af den kaliber.

- Når vi så får kontakt til vinderen, så er noget af det allerførste, vi gør, naturligvis at få verificeret kuponen, og så går vi alle de praktiske ting igennem med vinderen, siger Martin Dalsgaard, der er marketingsdirektør for Danske Spil til Ekstra Bladet.

Den nybagte mangemillionær har købt vinder-kuponen i Meny i Blåvand.

- Det er en ret speciel dag. Vi har ikke været i nærheden af så stor en gevinst i Danmark før.

- Lige nu går vi og venter i spænding på, at vinderen henvender sig. Det er faktisk meget normalt, at man gerne lige vil sunde sig lidt. Så lad os se, om vi ikke her lidt op ad formiddagen hører fra den glade vinder.

Rådgivning

Det første, man hos Danske Spil gør, er at tilbyde vinderen 'millionærrådgivning'. For hvad gør man egentlig lige af sig selv, når der ruller mange hundrede millioner din vej?

- Det foregår på den måde, at en af vores særligt uddannede millionærrådgivere, som før har prøvet at sidde overfor folk, der har vundet store gevinster, tilbyder den nye millionær rådgivning, fortæller Martin Dalsgaard.

- De får talt tingene igennem på en god måde. Hvordan man håndterer det med sin bank, hvad man ønsker at bruge pengene på som det første, og hvordan man ønsker at planlægge det på sigt med så stor en gevinst på kontoen.

Danske spils tilbud er gratis og uforpligtende.

- Vi oplever, at folk har behov for at tale med nogen om det. Det, tror vi også, er sundt.

- Så er det jo selvfølgelig helt op til folk selv, hvad de ønsker at bruge pengene på. Men vi synes, det er en service og ansvarligt fra vores side at tage hånd om folk, der fra det ene øjeblik til det andet vinder så mange penge.

Endnu et tilbud, Danske Spil har for de, som vinder de mange millioner, er, at man kan blive en del af et 'millionær-netværk'.

- Det er et tilbud om, at man kan sidde og tale med nogle, der har oplevet noget lignende. For hvor finder man ellers lige folk, der fra det ene øjeblik til det andet vinder så stor en gevinst? Så får man mulighed for at dele erfaringer.

'Forkæl dig selv'

Det er svært at forestille sig, hvad man ville gøre, hvis man pludselig blev 750 millioner kroner rigere.

- Det er jo selvfølgelig en speciel situation det her, for man kan jo gøre alting. Der er uanede mængder af muligheder. Beløbet er så stort, at det er fuldstændig livsforandrende for vinderen.

Og Martin Dalsgaard fortæller også, at det er meget forskelligt, hvordan folk reagere, men at der alligevel er en gennemgående tendens.

- Det vi kan se, der går igen, er selvfølgelig overraskelse. Man skal jo først forstå, at man har vundet så mange penge. Så der går altid et lille stykke tid, hvor folk lige skal sunde sig lidt.

- Derefter går tankerne jo så i gang om, hvad der skal ske. Der oplever vi, at de fleste vindere faktisk er ret fornuftige. Det som sker, er at man typisk gerne vil glæde sine nærmeste, ud og rejse og betale af på gæld. Man vil eventuelt også gerne renovere sit hus.

Men når folk vinder så store gevinster, opfordrer man hos danske spil faktisk også til, at man husker sig selv.

- Vi rådgiver faktisk også folk til at forkæle sig selv. Tit bliver man så utrolig fornuftig. Man tænker på andre, gæld og hus. Men det her med også lige at huske og nyde det selv, opfordrer vi også til.

Og mon ikke, der også er plads til lidt selvforkælelse hos den vinder, der efter i går kan kalde sig 750 millioner kroner rigere - når der altså lige har været lidt tid til at sunde sig.