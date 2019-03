Største sag på dansk jord

Afsløringer af mistænkelige transaktioner via en dansk Nordea-filial er særligt opsigtsvækkende, fordi det er foregået i midten af København.

Det siger Jakob Dedenroth Bernhoft, ekspert i hvidvasksager og direktør i rådgivningsfirmaet Revisorjura.

Sagen - som det finske medie YLE og Berlingske mandag kunne fortælle om - er blot den seneste af flere afsløringer om mistænkelig aktivitet i skandinaviske banker.

Men i danske sammenhænge er den unik, understreger eksperten.

- Det er den største hvidvaskskandale, der er foregået på dansk grund, siger han.

Hvidvask i dansk filial

Ifølge Berlingske har mere 'end 260 skattelyselskaber og skuffeselskaber' i perioden 2004 til 2014 haft konti i Vesterport-afdelingen i København.

I alt har der i Berlingskes datasæt være overførsler til Nordea-konti på mere end fem milliarder kroner, mens mere end tre milliarder kroner blev overført fra Nordea-konti.

Til danske Nordea-konti er der ifølge Berlingske blevet overført i alt næsten to milliarder kroner, mens der er blevet overført mere end én milliard fra danske konti.

Og det gør det til den største sag af sin slags i Danmark, fortæller Jakob Dedenroth Bernhoft.

Til sammenligning udgjorde den samlede strøm af penge i den estiske filial af Danske Bank fra udenlandske kunder knap 1500 milliarder kroner.

Men beløbene i Nordea-sagen er stadigvæk 'svimlende høje', understreger eksperten.

- Danske Bank slår jo alt og alle. Men det er foregået i Estland, hvor der er en lidt anderledes kultur og en lidt anden måde at drive bank på, siger han.

- Her der tale om en filial, der ligger lige i hjertet af hovedstaden, og det er dansk personale, der har arbejdet der. Vi må formode, at ledelsen har haft ganske gode muligheder for at få rapportering fra den her filial, siger han.

Foto: Philip Davali

Mulig fængselsstraf til ansatte

Ekstra Bladet har mandag aften talt med advokat Michael Bjørn Hansen, der har særlig ekspertise inden for strafferet og skatteret. Han mener, at der potentielt kan være fængselsstraf i vente til nogle af Nordea-filialens ansatte.

- Det er utvivlsomt, at det er ansatte i filialen, som har deltaget i det her. De kan ikke bare klare frisag eller få en bødestraf. Her er vi nemlig nede i straffeloven, og der kan man tiltale nogle af dem, der har haft fingrene nede i maskineriet, siger han.

Michael Bjørn Hansen fortæller, at strafferammen er helt op til otte år, hvis ansatte i Vesterport-filialen findes skyldig i anklager om medvirken til eksempelvis hæleri.

Han siger dog, at det er næsten umuligt at forestille sig, at der kan rejses straffesager mod ansatte i bankens top.

- Der er tale om en oberst/løjtnant-forhold, som betyder, at det ikke rammer cheferne, men der er tale om de menige fodsoldater, som har forsøgt at gøre sig til over for ledelsen, vurderer Michael Bjørn Hansen.

Kunderne raser

Ekstra Bladet har mandag været på gaden for at tale med Nordea-kunder. Her lød det enstemmigt, at man ikke kan stole på Danmarks næststørste bank.

Jens Andersen, 41 år, turistguide

Foto: Philip Davali

- Jeg ville ønske, at det ikke var min bank. Jeg ville skifte, hvis jeg havde mulighed for det, men jeg hænger på dem lidt endnu, desværre.

Agnes Skov, 52 år, køkkenmedhjælper

Foto: Philip Davali

- Jeg tror, det foregår alle vegne. Hvis du går ned til den næste filial, er det sikkert det samme. Jeg har mest lyst til at hive mine penge ud og ligge dem i madrassen, men jeg overvejer ikke at skifte. Det sker alligevel alle steder.

Torben Christensen, 65 år, pensionist

Foto: Philip Davali

- Bankerne er så tykhudet, og man kan ikke stole på dem. Men Nordea behandlede mig pænt, da jeg skulle købe min lejlighed, så jeg skifter ikke.

