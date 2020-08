Største smittestigning i Norge i månedsvis

Der er det seneste døgn registreret 83 nye tilfælde af coronavirus i Norge.

Det viser en opgørelse fra den norske sundhedsstyrelse, Folkehelsteinstituttet (FHI), natten til lørdag.

De 83 nye tilfælde er den største stigning i antal bekræftet smittede på et enkelt døgn siden 20. april, skriver den norske avis VG.

Samlet er der konstateret 9551 coronasmittede i Norge.

15 personer i Norge er indlagt på et sygehus med coronavirus. Det er det højeste antal siden 3. juli, viser tal fra sundhedsmyndigheder ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Af de 15, der er indlagt, er 2 i respirator.

FHI har registreret i alt 256 coronarelaterede dødsfald i Norge.

Onsdag rapporterede VG, at Norge for første gang siden april har en stigende smittetrend.

Fredag indførte den norske regering nye stramninger som følge af udviklingen. Det betyder blandt andet, at barer og restauranter skal lukke ved midnat.

Den norske regering vil foretage nye vurderinger af smittesituationen i begyndelsen af september, hvor nye restriktioner eller lempelser kan komme på bordet.

FHI frygter, at fester kan medføre en større smittespredning. Forud for studiestart på universiteter advarer FHI mod at tage for let på tingene.

- Det er vigtigt, at studerende kan mødes og bygge sociale netværk. Men vi advarer mod at samle store mængder folk, særligt med alkohol involveret, sagde afdelingsdirektør i FHI Line Vold fredag ifølge NTB.

Lørdag er det ifølge VG bekræftet, at i alt 35 personer er bekræftet smittede med coronavirus efter fire fester i Norges hovedstad, Oslo, sidste weekend.

Torsdag sagde Norges statsminister, Erna Solberg, at nordmændene tager for let på coronarestriktionerne, selv om smittetallet er stigende.

- Vi må faktisk følge de smitteregler, der er. Derfor har regeringen i dag bestemt sig for at bremse lidt op, for at vi ikke skal stoppe brat op.

- Ingen af os vil tilbage til marts, sagde hun torsdag.