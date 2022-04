Største stigninger i 35 år: Her er prisen eksploderet mest

Privatøkonomien er hårdt ramt for mange danskere i disse tider.

De danske forbrugere skal således hoste op med op mod 2000 kroner ekstra om måneden for blot at holde husholdningsbudgettet i forhold til for et år siden.

Ser man på de største prishop fra marts sidste år til marts i år, er der især fire sektorer, som trækker tænder ud på forbrugerne.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Energipriserne har været på himmelflugt selv før krigen i Ukraine. Forstå hvorfor her.

Benzinpriser på himmelflugt

De danske bilejere har ikke kunnet undgå at bemærke, at tallene på tankstationernes prisskilte er vokset hen over 2021.

Helt konkret var prisen for diesel steget med hele 25,3 procent, mens benzinprisen var 22,2 procent højere i februar end samme måned sidste år.

Spritnye tal fra Danmarks Statistik viser nu, at den samlede transportsektor siden marts sidste år og frem til i år har oplevet en prisstigning på 10,2 procent.

Blandt andre højdespringere er prisen på el og varme steget 7 procent, mens fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer i dag er 6,3 dyrere end for et år siden.

Derudover er en overnatning på hotel eller et besøg på en restaurant blevet 5,8 procent dyrere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er blevet betydeligt dyrere at spise på restaurant hen over det seneste år. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Kan ikke følge med

De stigende priser er altså ikke uden betydning for en typisk dansk familie. Det viser en beregning fra seniorøkonom i Sydbank Mathias Dollerup Sproegel.

Ifølge ham skal en gennemsnitlig husstand i dag finde 22.000 kroner ekstra i husholdningsbudgettet.

Prisudviklingen gør samtidig, at danskernes realløn for første gang i ti år er på retur.

- Fremgangen i vores løn kan for første gang i ti år ikke følge med den galoperende inflation, siger Mathias Dollerup Sproegel.

- Vi venter, at det vil dæmpe fremgangen i forbruget, og der er en risiko for, at vi senere på året kommer til at opleve fald i forbruget, siger han.

Reallønnen er et udtryk for danskernes købekraft - altså hvor meget danskerne kan få for den løn, de får udbetalt.

Trods de voldsomme prisstigninger, kan dette trick sikre dig penge sidst på måneden