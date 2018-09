Største tipsgevinst i 28 år: Ingen har meldt sig endnu

Lige nu render der en person rundt, formentlig i Nordjylland, med en særdeles værdifuld tipskupon.

Eller rettere sagt går der måske en person rundt med lidt over fem millioner i baglommen.

- I går var der en meget dygtig tipper, der fik en enlig 13'er. Personen er den første, som der rammer en enlig 13'er i lang tid. Det er også derfor, at gevinsten er så stor, siger Mads Hersbøll, der er presse- og kommunikationsrådgiver hos Danske Spil.

Helt præcist har en heldig person vundet 5.004.997 kroner.

Danske Spil har normalt en garanti på en million kroner, hvis man rammer den noget specielle kombination. Men på grund af ingen har vundet præmien i lang tid, har Danske Spil puljet beløbet sammen.

Kuponen blev købt for 864 kroner i DK Spillecafé i Frederikshavn.

Indtil videre er der ikke nogen, som har meldt sig hos Danske Spil.

- Vi forventer snart, at der er en, som melder sig med kuponen. Men der går nogle gange et par dage, inden vinderen finder kuponen frem, siger Mads Hersbøll.

Særlig stor pulje

Den enlige 13’er blev vundet ved hjælp af systemet R-6-4-864. På kuponen havde vedkommende blandt andet havde Liverpool som sikker vinder over Southampton, Manchester City til at vinde over Cardiff og Leicester til at vinde over Huddersfield.

Gevinsten er exceptionelt stor netop ved dette spil, da der kun er en anden i år, der har vundet på en enlig 13'er. Danske Spil har derfor puljet garantierne på en million kroner sammen og garanterede hele 5 millioner kroner til den enlige vinder, som altså blev fundet i går.

Det var tæt på, at kuponen også udløste en ny Danmarksrekord. Den blev sat for 28 år siden, hvor vinderen vandt hele 5.103.343 kroner.

Danske Spil går ikke aktivt ud og leder efter vinderen. Det er ens eget ansvar at melde sig.

Så skynd dig at tjekke din tipskupon, hvis du har købt en kupon i DK Spillecaféen i går.