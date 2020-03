Størstedelen af de smittede i Danmark er mænd

I Danmark er det særligt mændene, der er blevet smittet med coronavirus, og hovedstadsområdet er den del af Danmark, hvor der er flest smittede med virussen.

Det slår Statens Serum Institut fast i den nyeste opgørelse over smitte-fordelingen i Danmark. Det fremgår yderligere af rapporten, at 158 personer er blevet smittet indenfor Danmarks grænser.

Drive-in-test for coronavirus på Århus Universitetshospital. Foto: Ritzau Scanpix / Ernst van Norde

Tallene fra rapporten afslører, at 70 procent af de smittede er mænd, mens aldersgruppen 40-49 årige har den største andel af smittede.

Professor Jan Pavlsgaard Christensen fra Københavns Universitet, der er ekspert i immunsystemet, vurderer, at det er en tilfældighed, at flere mænd end kvinder viser sig at være smittet med coronavirus.

- Jeg har svært ved at forestille mig noget hormonelt skulle gøre så stor en forskel, siger Jan Pavlsgaard Christensen.

Det hænder virusser kan være mere smitsomme overfor det ene eller andet køn, men det kan vi tilskrive vores overordnede kønshormoner. Desuden er det normalt udsving i meget mindre skalaer, når der er forskel på kønnene indenfor andre typer virusser, end det, der observeres ved coronavirussen.

- Jeg tror det er en tilfældighed, og bunder i, hvem der har været afsted på ferie, fortæller han videre.

Flere positive tests i hovedstadsområdet

Tallene fra Statens Serum Institut viser, at de på Skejby i Århus har testet flere for coronavirus end det er tilfældet i Københavnsområdet. Tallene viser dog, at knap 30 procent af de testede i hovedstadsområdet boner ud med en positiv coronatest, hvor tallet for Østjylland er tilsvarende 15 procent.

Skejby har i skrivende stund testet 1185 gange for coronavirus, hvor Region Hovedstadens hospitaler og Rigshospitalet har testet 1074 patienter. I Københavnsområdet er 324 blevet testede postive, mens de i Østjylland har bekræftet 176 tilfælde af coronavirus.

- Det vil ændre sig hele tiden, når vi ikke er så mange. Så svinger det op og ned. Det kan have noget at gøre med de 130 personer, der var i Østrig på skiferie. Bor de 130 personer i Østjylland eller bor de i København, siger Jan Pavlsgaard Christensen.

På nuværende tidspunkt har 801 fået bekræftet coronavirus i Danmark. Der hersker dog et vis mørketal over, hvor mange smittede der er, fordi de danske myndigheder er gået væk fra at inddæmme, men i stedet er gået over til en afbødningsstrategi, hvor man tester i langt mindre omfang.