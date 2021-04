Støtter syriske Dania: - Vi sendte jo heller ikke jøderne tilbage til Hitler

Der er en summen på foran rådhuset i den sydjyske by Vejen.

Cirka 300 mennesker står i en halvmåne omkring en talerstol.

I hænderne holder de røde hjerter med forskellig tekst.

- Loven om midlertidig opholdstilladelse sender folk i døden, lyder svaret, når man spørger rundt i mængden, hvorfor de står her en tirsdag eftermiddag.

Det er en større gruppe på 26 personer, der er gået sammen om demonstrationen i dag. På talerstolen var Dania Al-Kholi og familiens yngste datters lærer fra Østerby Skolen i Vejen. Foto: Christer Holte

Tilbage til Assad

I 2015 kom Dania Al-Kholi sammen med sin mor, lillebror og lillesøster til Danmark som familiesammenført.

Året forinden var Dania Al-Kholis far flygtet til Danmark.

- Vi boede oprindeligt i en by, som hedder Darya, siger Dania Al-Kholi til Ekstra Bladet få timer før demonstrationen.

Cirka 300 mennesker var samlet foran rådhuset i Vejen. Foto: Christer Holte

- Men det var et oprørsområde, så vi flygtede til Damaskus, fortsætter den 22-årige kvinde, som er den ældste af de tre søskende.

- Mine forældre var altid bekymrede i Syrien. Det var så svært at gå i skole, og det var decideret farligt at tage på arbejde. Vi valgte Danmark, fordi der kunne vi få en uddannelse og starte et sikkert liv, fortsætter Dania Al-Kholi, der i dag bor i Kolding og læser hf. Om to måneder er hun student.



I februar 2015 vedtog den daværende SR-regering en midlertidig beskyttelsesstatus, som rettede sig mod flygtninge, der ikke var personligt forfulgte, men som flygtede på grund af en særlig alvorlig situation i hjemlandet.

Dania Al-Kholi frygter at skulle rejse hjem, men hun ved også, at de ikke kan tvinge hende. - Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal sidde på et udrejsecenter i stedet for at være ude i samfundet og arbejde, sagde hun i dag på talerstolen. Foto: Christer Holte

- Jeg er bange for at dø, hvis jeg rejser tilbage. Når man er flygtet fra landet, ser regimet en som landsforræder, og det kan koste os livet, siger Dania Al-Kholi, der ikke ser Damaskus som et sikkert sted under Assad-regimet.

- Derudover kan Hussam (Danias lillebror, red.) risikere at blive tvunget til militærpligt for Assad-styret.

'Helt forudsigeligt'

Netop det påpeger den tidligere direktør i Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen, der har fulgt området om lovgivningen fra 2015 tæt.

- Det, vi ser her, er en helt forudsigelig konsekvens af den regel, man indførte i 2015, og at man ikke har undtaget eksempelvis studerende, siger han.

Han omtaler reglen om midlertidig beskyttelsesstatus som det egentlige paradigmeskift i dansk udlændingepolitik.

- Det var et kæmpe paradigmeskift. Man tydeliggjorde den politiske vilje til at sende folk tilbage, når det skønnes, at der er fred i deres hjemland. Det er den der gør, at man er så aktiv fra myndighedernes side, siger Jonas Christoffersen.

5. marts skulle familien Al-Kholi have været ude af Danmark.

Nu er deres sag hos Flygtenævnet.

Dania ved ikke, om hun bliver sendt på udrejsecenter, eller om hun får huen på hovedet om to måneder.

Dania Al-Kholi ved godt, at det kun er en midlertidig opholdstilladelse. Men familien har brugt tiden med enten arbejde eller studier i den tid, de har været i Danmark. Foto: Christer Holte

Hvad betyder midlertidig beskyttelsesstatus Midlertidig beskyttelsesstatus en nyere type af beskyttelse i dansk lovgivning. Den giver flygtningen en midlertidig beskyttelse under henvisning til, at flygtningens hjemland på nuværende tidspunkt er præget af helt vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile, hvilket gør situationen i hjemlandet så alvorlig, at flygtningen er i risiko ved blot at være til stede i landet. Hvis man mener, at man er individuelt og konkret forfulgt, kan man klage over statusvalg. Før lovændringen fik flygtninge efter Flygtningenævnets faste praksis kun inddraget opholdstilladelsen, hvis der var indtrådt 'fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet', som bestemt i FN’s Flygtningekonvention - i dag kan Flygtningenævnet inddrage de asylopholdstilladelser, som er givet til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2, eller den nye midlertidige beskyttelsesstatus i § 7, stk. 3, hvis bare der i hjemlandet er visse forbedringer, 'uanset at forholdene − trods forbedringerne − fortsat er alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige'. Kilde: flygtninge.dk Vis mere Vis mindre

- Fuldstændig urimeligt

Foto: Christer Holte

- Vi sender dem jo direkte tilbage i døden, lyder det fra Henning Ranum, som er mødt op til demonstrationen foran rådhuset i Vejen.

- Vi sender dem tilbage til, hvad de flygtede fra. Assad styrer det stadig, og vi har ingen kontrol med det. Vi sender dem afsted og aner ikke, hvordan deres skæbner er. Det er urimeligt og umenneskeligt, slutter den ældre herre.

- Man kan ikke gradbøje menneskerettighederne

Foto: Christer Holte

Teresa Nielsen er også mødt frem denne sene eftermiddag foran rådhuset. Til dagligt er hun museumsleder på Vejen Museum.

- Jeg har snakket med så mange skønne syriske familier. Jeg forstår ikke, hvordan vi kan behandle vores medmennesker sådan. Man kan ikke gradbøje menneskerettighederne - og du og jeg må ikke rejse til Damaskus, men vi må sende dem afsted, siger hun og peger på en lille syrisk pige.

- Vi sendte ikke jøderne til Hitler

Foto: Christer Holte

- Jeg kender flere syriske familier, og pludselig hørte jeg, at de (familien Al-Kholi, red.) havde fået afslag og skulle hjem. Jeg tænkte: WHAT?

- Vi sendte jo ikke jøderne tilbage til Hitler, så hvorfor skal vi så sende dem tilbage til Assad, siger Elin Ranum spørgende.