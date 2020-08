Stolt Arne: - Det er forfærdeligt

Arne Juhl er stolt over at være Mette Frederiksens frontfigur. Han synes, det er forfærdeligt, at mange står til at skulle arbejde, til de er 67 år

Bryggeriarbejderen Arne Juhl er blevet ansigtet udadtil for Socialdemokratiets udspil, der handler om retten til at trække sig fra arbejdet, før man bliver nedslidt.

Det udspil præsenterer Mette Frederiksen i dag.

I den forbindelsen har DR talt med manden, der i allerhøjeste grad har medvirket til at sætte fokus på nedslidte arbejdere.

Han modtog en personlig tak fra statsministeren under en tale sidste år, og han er stolt over at have været med til at sætte fokus på folk, der som ham har knoklet hele livet.

Han er stærkt utilfreds med vilkårene, som de er i dag.

- Jeg synes, det er forfærdeligt, at man skal arbejde til man er 65-66-67 år - så får man et halvt år, og så siger man farvel for denne tid. Man er jo slidt op, siger Arne Juhl i P4-programmet Fomiddag på 4'eren.

Han har altid ment, at danskere skulle have ret til at gå på efterløn som 60-årige. Noget den borgerlige regering ifølge ham ødelagde, og derfor har Mette Frederiksen hans fulde opbakning.

I 2011 hævede Lars Løkke Rasmussen og den daværende regering aldersgrænsen for, hvornår man kan gå på efterløn. Samtidig blev efterlønsperioden forkortet med to år - fra fem til tre år.

Mette Frederiksen og Socialdemokratiets udspil går på, at det fremover skal være muligt at trække sig fra arbejdsmarkedet i en tidligere alder, så hårdtarbejdende folk undgår at slide sig selv op. Arne Juhl glæder sig derfor til at se det konkrete udspil, der præsenteres i dag klokken 13.

Sosu-hjælper Tanja Fogh Jensen er ikke omfattet af regeringens forslag om tidlig pension. Video/redigering: Claus Bonnerup/Signe Skov

