Stoltenberg: - Det er desværre den nye normal

Nato ser ingen tegn på deeskalering i konflikten om Ukraine, det fortæller Jens Stoltenberg på et pressemøde, der kalder situationen for 'den nye normal'

Onsdag mødtes forsvarsalliancens forsvarsministre til en snak om den højspændte situation omkring Ukraine.

Undervejs kunne Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, fortælle på et pressemøde, at der ikke ses tegn på en deeskalering i konflikten om Ukraine.

- Jeg er ked af at fortælle, at dette er den nye normal i Europa, siger Stoltenberg på pressemødet.

- Den nye normal er, at Rusland har demonstreret en villighed til at kæmpe mod fundamentale rettigheder, nationernes ret til at gøre det, de vil. De principper udfordrer de, siger han

Han fortalte, at der på mødet blev lagt op til, at Nato skal oprette nye kampbataljoner i Central, Øst og Sydeuropa.

Største styrke siden Den Kolde Krig

Fra russisk side er det blevet meldt ud tirsdag, at de ville trække tropper tilbage fra grænseområdet til Ukraine, men Stoltenberg understreger, at virkeligheden er den modsatte.

Han fortæller, at der stadig er opstillet en massiv invasionsstyrke ved grænseområdet, og han understreger, at den det er den største styrke på europæisk jord siden Den Kolde Krig.

- Nato er stadig åben for dialog. Det er ikke for sent at trække sig fra konflikten, siger Jens Stoltenberg.

Selvom han ikke vil opgive troen om en diplomatisk løsning, så har russerne indtil nu haft en manglende lyst til at samarbejde.

- Nato har sendt konkrete diplomatiske forslag til Rusland, men vi har endnu ikke fået svar, siger Jens Stoltenberg.

Ikke en trussel mod Rusland

De nye Nato-kampbataljoner tæt på Rusland er ikke for at true Rusland, siger Stoltenberg, som understreger, at Nato er en forsvarsalliance, og ikke en trussel.

- Hvad vi ser er, at russiske tropper rykker tættere på, og at der har været cyperangreb. Vi forventer mere af dette, og det er en bekymring.

Mødet mellem Stoltenberg og forsvarsministrene fortsætter onsdag aften.