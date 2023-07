Stoltenberg: - Putin lavede en kæmpe fejl

Vladimir Putin gik i krig for at få mindre Nato. Men nu har han i stedet fået mere Nato.

Sådan siger Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på et pressemøde i forbindelse med topmødet i Vilnius, som han kalder for 'historisk', inden det egentlig er begyndt.

- Han lavede en kæmpe strategisk fejl, siger generalsekretæren, der også siger, at den russiske præsident har undervurderet både Nato og Ukraine markant.

Og det er hurtigt gået den helt forkerte vej for Putin, siger Stoltenberg med henvisning til, at Finland allerede er blevet medlem, mens Sverige nu for alvor står på dørtærsklen til at blive det.

'Godt nyt'

Kommentarerne kommer, efter en aftale mandag faldt på plads mellem Nato, Sverige og Tyrkiet, der skal sikre, at Sverige kan blive medlem.

Her har Tyrkiet forpligtet sig til at lade Sverige passere, mens Sverige har forpligtet sig til at bekæmpe terrorisme.

- Jeg forventer, at begge parter overholder aftalen, siger Stoltenberg i den forbindelse, hvor han også kalder arrangementet 'godt'.

– Det er godt nyt for Sverige, for Tyrkiet og for hele Nato. Men også for landene i Baltikum, siger han.

Har en plan

Jens Stoltenberg siger, at en optagelse af Sverige vil sende et klart signal om, at Natos døre er åbne. Det cementeres desuden også af, at Finland allerede er blevet fuldgyldigt medlem, efter Rusland invaderede Ukraine.

På topmødet forventes en fremtidig indlemmelse af Ukraine i forsvarsalliancen at blive et stort emne.

Det bekræftede Jens Stoltenberg på pressemødet, hvor han også fortæller, at han allerede har udarbejdet en plan for et sådant medlemskab.

Her siger Stoltenberg også, som han har gjort før, at Ukraines plads i fremtiden er i Nato.

Men først og fremmest er opgaven at sikre, at Ukraine vinder krigen og fortsat vil være et suverænt land i Europa. Det skal ske ved, at Nato-landene fortsat bidrager med våben og hjælp til landet, siger han.