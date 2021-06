Stolthed i Dolbergs lille hjemby

Kasper Dolbergs popularitet i landsbyen Voel ved Silkeborg nåede nye højder efter hans to scoringer mod Wales - endnu et bevis på, at også de små byer og klubber har plads i fodboldens fødekæde, siger lokale

Voel rimer som oftest på håndbold. Det lille samfund med 1652 sjæle beliggende 10 kilometer nordøst for Silkeborg har igennem mange år fostret adskillige talenter i landets næststørste idrætsgren. Men for en håndfuld år siden skrev Danmarks nye EM-målhelt, Kasper Dolberg, også fodbold på landsbyens visitkort, da han debuterede på landsholdet i nationalsporten.

Siden har der været forholdsvis stille omkring den unge mand, der voksede op i håndboldbyen. Indtil lørdag aften. Og nu er den lyslokkede landsholdsangriber på alles læber efter sine to flotte scoringer ved EM mod Wales.

Far og søn nyder legen med læderkuglen på multibanen i Voel. Foto Ernst van Norde

Familien Krøier fra Voel - far, mor og børnene Vitus på syv og Mira på tre år - benyttede dagen derpå til at gå i Dolbergs fodspor på 'Cruyff Court Kasper Dolberg'. Efter at Kasper Dolberg blev kåret til årets talent i hollandsk fodbold i 2017 fulgte kunstgræsbanen med til landsholdsspillerens gamle hjemby - halvt finansieret af den afdøde verdensstjerne Johan Cruuyffs fond, halvt finansieret af Silkeborg Kommune.

Således kunne scenen ikke være bedre for byens fodbolddrenge, heriblandt Vitus og hans far, der trillede med den runde læderbold stærkt inspireret af det berømte bysbarns bedrift.

- Dolbergs succes er beviset på, at man ikke behøver komme fra en større by eller klub for at nå til tops. Det i sig selv må være en inspiration for alle drenge både i Voel og andre mindre samfund, siger Markus Krøier.

Mål midt i hovedretten

Voel-familien var til kobberbryllup på Sjælland, da Dolberg dolkede waliserne, og ægteparret så derfor ikke de to første mål i kampen.

- Vi var midt i hovedretten, da han scorede begge sine mål, men vi så til gengæld de to sidste mål. Vitus var heldig at se alle målene, og mon ikke vi får samlet op på Dolberg-målene i de kommende dages tv-udsendelser om EM, smiler Markus Krøier, der sammen med sin hustru, Krista, og parrets tre børn flyttede til Voel for halvandet år siden. Storesøster Salina på 10 år var ikke med på 'Cruyff Court Kasper Dolberg', fordi hun er på ferielejr.

Denne bold i en rundkørsel i Voel kunne ikke være bedre placeret sådan en sommersøndag - og dagen efter, at Kasper Dolberg agerede målhelt for Danmark. Foto Ernst van Norde

Multi- og kunstgræsbanen har været et tilløbsstykke, siden den blev indviet med deltagelse af Kasper Dolberg selv for to år siden, og taknemligheden for banen var allerede stor inden landsholds- og Nice-angriberens målshow lørdag aften.

- Banen er en stor gevinst for Voel af lfere grunde. Den største er nok, at drengene nu kan spille hele året i modsætning til før, hvor sne og mudder i december og januar måske ikke tillod ordentlig spil eller træning, siger Markus Krøier.

Rygnumre og regler

LIlle Vitus har det tydeligvis som en fisk i vandet, men han virker ikke voldsomt påvirket af Kasper Dolbergs succes. Målmandshandskerne indikerer derimod, at Kasper Schmeichel kunne være favoritspilleren hos de rød-hvide.

- Jeg har ingen favorit, for jeg synes, de alle sammen er gode, siger syvårige Vitus i en pause mellem sine mange redninger af sin fars skud. Han tilføjer så - stille som en anden Dolberg - at han normalt spiller i forsvaret for den lokale fodboldklub.

Vitus jonglerer til ære for fotografen. Foto Ernst van Norde

Afdøde Johan Cruyff spillede med rygnummer 14 i sin aktive karriere, og som en sløjfe på det er multibanen forsynet med 14 regler, alle drenge og piger bør huske, når de spiller fodbold. De handler blandt andet om 'ansvarlighed, teknik, respekt, personlighed og at være en god holdspiller'.

De 14 regler kan læses ved multibanen. Foto Ernst van Norde

Kasper Dolberg spiller med rygnummer 12 under det igangværende EM. Regel nummer 12 på multibanen lyder 'forsøg at lære noget nyt hver dag'.

- Dolberg har skabt et positivt fokus på vores lille by, og der vil helt sikkert være mange glade og stolte børn, som inspireres af ham, siger Markus Krøier, inden han vender tilbage til legen med den lille runde læderbold sammen med sin søn.

Foto Ernst van Norde

Josefine Lunde, 18 år, ekspedient i Daglibrugsen i Voel og studerende på handelsskolen i Silkeborg:

- Jeg så kampen hos en veninde i Silkeborg, inden vi tog videre til studenterfest. Først med et halvt øje, men da Dolberg scorede fulgte vi mere med.

- Min far har været træner for ham (Kasper Dolberg), da han var lille, og jeg har da nogen gange set ham her i byen, men jeg kender ham ikke. Alligevel er jeg da glad på hans vegne, fordi jeg ved, han kommer herfra. Det er altid fedt, når idrætsfolk fra mindre samfund klarer sig godt ude i den store verden.

Foto Ernst van Norde

Jan Themsen, 57 år, speditør, Voel-borger:

- Vi flytttede hertil fra Sabro ved Aarhus for tre måneder siden, så nej, vi kender hverken ham eller hans familie. Men det er da flot, at en mand fra en lille by som her, er nået så langt med sin sport. Han må være en inspiration for alle byens børn.

- Hvis Dolberg og de andre fastholder deres høje niveau, kan de slå alle, og jeg synes, det er begyndt at dufte, som det gjorde i sommeren 1992 (da Danmark vandt EM).