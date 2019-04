Stop for at sende migranter tilbage til Mexico

En føderal domstol i Californien har bremset Trump-regeringens nye politik med at sende asylansøgere tilbage over grænsen til Mexico, mens deres sager blev behandlet.

Det skriver Associated Press.

San Francisco-dommer Richard Seeborg siger, at de nye regler strider mod loven, da han mener, at USA ikke kan garantere migranternes sikkerhed.

Det var 11 migranter samt borgerrettighedsgruppen ACLU, der havde indbragt sagen for en domstol.

- Under administrationens nye plan har asylansøgerne ikke ret til hverken tolk eller advokater. De får heller ikke forklaret af en dommer om farerne i Mexico, siger advokat hos ACLU, Judy Rabinovitz.

Trump-regering havde indført de nye regler for at dæmme op for den fortsatte strøm af latinamerikanske migranter, der krydser grænsen til USA.

Selv om regeringen gentagne gange har forsøgt at bremse strømmen, var antallet af migranter i marts det højeste i et årti.

Mange af migranterne kommer fra Guatemala, Honduras og El Salvador og består af familier, der er på flugt fra fattigdom og bandekriminalitet.

Domstolens beslutning træder i kraft fredag.