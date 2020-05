Stopper dansk forsøg med hydroxyklorokin

De kliniske forsøg med lægemiddelpræparatet hydroxyklorokin stopper med øjeblikkelig virkning, fortæller Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

Forsøgene blev ellers igangsat for at undersøge, om lægemidlet kunne have en gavnlig effekt i bekæmpelsen af covid-19.

Men en større international undersøgelse har indikeret, at der ikke er nogen gavnlig effekt ved at anvende præparatet, men at det tværtimod kan have alvorlige bivirkninger.

Det netop offentliggjorte studie i lægetidsskriftet The Lancet med 96.000 coronaviruspatienter indikerer nemlig, at medicinen kan medføre overdødelighed og alvorlige hjerteproblemer hos covid-19 patienter.

- ”Vi forstår til fulde, at rigtig mange håber på, at der hurtigt kan findes eller udvikles medicin, der virker mod COVID19. Resultaterne fra det nye studie viser imidlertid, at der for patientsikkerhedens skyld er brug for at holde pause med kliniske forsøg med hydroxyklorokin og få tid til at se nærmere på både virkning og bivirkninger, før man evt. kan genoptage afprøvningerne,” siger direktør i Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz.

Studiet offentligjort af lægetidsskriftet er et såkaldt observationsstudie som kan give indikationer medicinens virkning og bivirkninger.

Det betyder, at det vil kræve et større og mere solidt studie for at fastsætte alle årsagssammenhænge og komme til en endelig konklusion på hydroxyklorokins virkning.

Lægemiddelstyrelsen vil tage stilling til en eventuel genoptagelse af de kliniske forsøg med hydroxyklorokin til covid-19 patienter, når sikkerheden er blevet grundigt undersøgt.

Hydroxyklorokin er et lægemiddel i tabletform, som i EU er godkendt til behandling af gigt og hudsygdomme samt til forebyggelse af malaria.

Donald Trump, den amerikanske præsident, har tidligere fortalt på et pressemøde, at han tager hydroxyklorokin forebyggende mod covid-19.