Stopper gakkede grænseregler: Nu får Marianne sine penge tilbage

Kontanthjælpsmodtagere i grænselandet føler sig fanget af strenge regler, der betyder, at de skal bede om lov for at må handle et par hundrede meter syd for grænsen den tilladte éne gang om måneden

En indkøbstur 350 meter over grænsen kostede i oktober Marianne Haarnagel knap 40.000 kroner i straf.

Efterfølgende har Ekstra Bladet sat omfattende fokus på de gakkede grænseregler, som har bragt flere kontanthjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune på fallittens rand.

Dækningen fik tidligere på ugen ombudsmanden til at gå ind i sagen. Sent fredag aften kom det så frem, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt landets kommuner sætte ordningen i bero.

Lørdag lyder det så, at kontanthjælpsmodtagere i netop Aabenraa Kommune, der er blevet trukket i kontanthjælp for at rejse over grænsen, kan se frem til at få deres penge tilbage.

Marianne Haarnagel er kontantmodtager og er blevet trukket 37.000 kr i kontanthjælpen for at overskride den dansk tyske grænse for at købe mælk og smør. Foto: Ernst van Norde

Hurtigst som muligt

Det fortæller Dorrit Knudsen, der er byrådsmedlem og medlem af Arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune.

- Det vi gør nu er, at vi straks mandag morgen går i gang med at gennemgå alle de sager for borgere, der bliver sanktioneret lige nu og her, genoptager dem og udbetaler pengene tilbage til dem så hurtigt som overhovedet muligt, siger hun.

Det er Beskæftigelsesministeriet, der efter omtale i Ekstra Bladet og en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand igangsatte en vurdering. Det er på baggrund af denne vurdering, at reglerne er sat bero.

Det er ministeriets foreløbige vurdering, at der er berettiget tvivl om, hvorvidt Danmark overholder EU-lovgivning i forhold til fri bevægelighed, som Ekstra Bladet også har beskrevet.

Kis Nielsen (tv.) er også blandt de kontanthjælpsmodtagere, som er blevet bonet knap 40.000 kroner af Aabenraa Kommune for at køre over grænsen uden at have givet besked. Foto: Ernst van Norde

Glad for beslutning

Dorrit Knudsen er glad for, at sanktionerne nu er sat i bero.

- Det glæder mig inderligt, at den her melding er kommet.

- Vi har jo gennem længere tid stået frem i medierne og sagt, at det her er en tåbelig lovgivning, som vi skal have ændret. Den rammer skævt og uretfærdigt for os borgere, der bor i grænselandet, siger hun.

Hun forklarer samtidig, at for borgerne i grænselandet er det ikke grænsehandlen, der er det primære.

Mange har familie på den anden side af grænsen, som de besøger. For nogle er tyske supermarkeder sågar tættere på, end de danske, siger Dorrit Knudsen.

