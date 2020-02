Stopper pantsamler: - I think it's pretty fy-ha!

Torsdag opstår der en bizar situation i Kanal 5s 'Strøgvagterne', da de to strøgvagter Magnus og Anders pludselig kan høre lyden af en hest fra en baggård til Strøget.

Da de undersøger nærmere, viser det sig at lyden kommer fra en udenlandsk pantsamlers kæphest, som han holder i den ene hånd, mens han bruger den anden hånd til at rode i en container.

De to vagter kan dårligt tro hvad de ser, men da containeren står på privat område bryder pantsamleren loven, og han skal derfor stoppes.

Strøgvagten Anders prøver at starte en dialog med manden på både dansk, tysk og engelsk uden det store held, men pantsamleren har mere travlt med at kigge i containeren. Anders er dog nødt til at skære igennem og lade manden forstå, at han foretager sig noget ulovligt.

- I think it's pretty fy-ha, lyder det derfor fra strøgvagten i det bizarre klip, som du kan se overartiklen.

'Strøgvagterne' sendes torsdag klokken 20 Kanal 5 og på dplay.