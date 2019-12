Stopper produktion af skandalefly

Flyproducenten Boeing indstiller i januar midlertidigt produktionen af fly af typen 737 MAX, erfarer nyhedsbureauet Reuters og avisen Wall Street Journal.

Boeings 737 MAX-fly har siden marts været underlagt flyveforbud i hele verden.

Forbuddet fulgte efter to styrt i henholdsvis Indonesien og Etiopien. De skete inden for fem måneder og kostede i alt 346 mennesker livet.

Boeing har tidligere oplyst, at de to flystyrt var forårsaget af en fejl i aktiveringen af flyets MCAS-funktion. Det er et automatisk anti-stall-system, der skal forhindre, at flyet mister dets opdrift.

Systemet er nyt, og det er blevet kritiseret, at piloterne ikke er blevet godt nok uddannet i det.

Der er ikke udsigt til, at flyveforbuddet ophæves foreløbigt, skriver Reuters.

I midten af november lød det ellers fra Boeing, at 737 MAX-flyene kunne være på vingerne igen i januar.