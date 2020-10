Stoppet af corona: - I det mindste får jeg ingen skader

Mandag træder de nye restriktioner i kraft. Det betyder blandt andet at holdidræt for personer over 21 bliver begrænset

Der bliver råbt og skreget "HÅND PÅ" fra sidelinjen, men dommeren ser det ikke. Svært utilfreds må Tørring-Ølholms trofaste fodboldfans se til, at modstanderen fra Vejle får et hjørnespark.

Der er meget på spil. En sejr i dag vil kunne redde hjemmebaneholdet fra eventuel nedrykning.

Stemningen var perioder intens i kampen mellem de to herrehold. Både tacklinger, råb og bandeord var en del af spillet til stor glæde for det fremmødte publikum. Foto: Anders Brohus

Det er pludselig blevet sæsonens sidste kamp på grund af regeringens seneste corona-restriktioner. Det er svært at spille rigtig fodbold, når man de næste fire uger kun må være 10 samlet med mindre, deltagerne er under 21.

Aldersspredningen på begge hold var stor. Der var både spillere fra 18 til 40 år. Foto: Anders Brohus

Godt med varsel

Det er noget, som ærgrer formanden for Tørrings boldklub, Erik Vinstrup.

- Vi har her i Tørring flere aktiviteter, hvor der er 12, 14 eller 16 aktive. For eksempel 14 modne damer, som går til gymnastik om torsdagen. Skal de lukke helt ned eller skal nogen udeblive hver gang, spørger Erik Vinstrup:

- Vi forsøger selvfølgelig at løse det ved at bruge de få timer, hallen er ledig til at rykke rundt på nogle ting, men der helt naturligt også bare meget, som må lukke ned, desværre.

Trods den triste nyhed, som formanden fik fredag aften, er han dog glad for, at han denne gang fik et par dage at løbe på.

Erik Vinstrup ved ikke, hvad DBU har tænkt sig i forhold til den sidste turningskamp, som egentlig skulle ligge i næste weekend. Han ser dog frem til at få at vide, hvordan det skal foregå. Foto: Anders Brohus

- Sidste gang skulle det hele ske henover en nat, og der måtte vi ringe rundt til folk og sige, at de ikke skulle komme. Den her gang har vi i det mindste haft weekenden til at få afviklet og forberedt os på den kommende tid.

Om det er rigtigt eller forkert at afvikle weekendens kamp mod Vejle, trods forhøjede smittetal og fremtidige restriktioner, vil formanden fra Tørring ikke tage stilling til.

- Vi følger DBU, DIF og kommunens anbefalinger. Så længe de ikke har bedt os om at lukke ned allerede fra fredag, afvikler vi kampene. Så bliver vi ikke skudt ned, hverken fra den ene eller anden side.

Glad for at børnene kan fortsætte

For spillerne fra Tørring ligner det nu et farvel og tak til en noget coronaramt 2020 turnering. Her sidder Jesper Jensen, Peter Johansen, Simon Würst, Mikkel Bo Madsen. Foto: Anders Brohus

På trappen foran omklædningsrummet, lykkedes det at få lokket fire lettere trætte spillere fra Tørring-Ølholms serie fire hold ud. Blandt de gæve mænd er der dog ikke meget negativitet at spore. Måske fordi kampen mod Vejle endte 3-2 til hjemmeholdet.

- Jeg ser ikke et problem i de nye tiltag. Vi havde kun en kamp tilbage, så det havde været mere ærgerligt, hvis det havde været for en måned siden, lyder det fra Mikkel Bo Madsen.

- Ja, jeg synes også, at det er helt okay med de nye tiltag. Om vi skulle have aflyst kampen i dag grundet smittetal, synes jeg nu ikke. Hvis jeg havde syntes det, var jeg jo ikke kommet. En fodboldkamp er jo det samme, som hvis man er ude og handle. Her samles man også flere på et sted. Dem, der er udsatte, opsøger jo ikke steder, hvor der er flere mennesker, siger Peter Johansen.

- For mig synes jeg bare, at det er rigtig dejligt, at de unge kan fortsætte. Sidste gang kunne min datter ikke gå til svømning, og det er jeg virkelig glad for, at hun kan fortsætte med. Skide være med os gamle - så undgår vi da også de skader, griner Simon Würst.

- Ja, enig. Og den her gang er det også dejligt, at der er tre dage at løbe på. Jeg læste om personer, som måtte aflyse deres bryllupper dagen før sidste gang. Endda hvor maden var anrettet, siger Jesper Jensen.

FAKTA: Mundbindskrav udvides og forsamlingsforbud sænkes Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på alle offentlige steder, og forsamlingsforbuddet bliver sænket fra mandag for at stoppe spredning af coronavirus i Danmark. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde fredag aften. Her er et overblik over restriktionerne: * Forsamlingsforbuddet sænkes fra 50 til ti personer i hele landet. Det gælder fra mandag i foreløbig fire uger. * Forsamlingsforbuddet ved udendørs begravelser og bisættelser sænkes fra 200 til 50 personer. * Til arrangementer, hvor man sidder ned, er det fortsat tilladt at være op til 500 personer. Det gælder eksempelvis sports- og kulturarrangementer som kampe i Superligaen i fodbold. * Der indføres forbud mod at sælge alkohol i detailhandlen og kiosker efter klokken 22. * Der indføres krav om brug af mundbind eller visir indendørs på alle offentlige steder fra 29. oktober frem til 2. januar. Det gælder blandt andet i supermarkeder, ungdomsuddannelser og sundhedsvæsnet. * Kravet om mundbind eller visir i den offentlige transport forlænges til 2. januar. * Restauranter, barer og caféer skal fortsat lukke klokken 22 i hele landet frem til 2. januar. * Der er krav om mundbind eller visir, når man står eller går på en restaurant, bar eller café frem til 2. januar. Det gælder både gæster og ansatte. * Der er forbud mod at indtage alkohol i busser - herunder partybusser. * Der er skærpede besøgsrestriktioner på sygehuse og plejehjem. Syv kommuner i Nord- og Vestjylland har indført besøgsforbud på alle plejehjem. * Både private og offentlige arbejdspladser opfordres fortsat til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra i det omfang, det er 'muligt og hensigtsmæssigt'. * Anbefaling om maksimum ti personer i private hjem. * Anbefaling om tæt, social kontakt med maksimum ti forskellige personer - ud over husstanden, arbejdspladsen og fritidsaktiviteter. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet. Vis mere Luk

DIF glad på ungdommens vegne

Ligesom gutterne fra boldklubben, deler den administrerende direktør fra Danmarks Idrætsforening samme glæde for at de unge kan fortsætte.

- Vi er virkelig glade for den undtagelse på vegne af børn og unge i Danmark. Foreningsidrætten spiller en utrolig vigtig rolle for børns fysiske og mentale trivsel, og hvis der ikke var kommet en undtagelse, var der i grove træk reelt lukket ned for børnenes mulighed for at dyrke foreningsidræt i den kommende tid. Jeg er rigtig glad for, at politikerne sender det signal i en i øvrigt meget vanskelig tid for idrætten i Danmark, siger Morten Mølholm Hansen.