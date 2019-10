Stoppet i lufthavnen: Så brugte hun genialt trick

Da Gel Rodriguez fik at vide, at hun havde for meget bagage med i lufthavnen, fik hun en god idé

Det er altid irriterende at ankomme i lufthavnen og først der finde ud af, at man har for meget bagage med i kufferten.

Men for Gel Rodriguez fra Filippinerne var det ikke mere end et bump på vejen - hun fik nemlig hurtigt en god idé.

I stedet for at betale et ekstra gebyr for at have en tungere taske med på flyet, valgte hun at tage 2,5 kilo tøj på i stedet, så hendes kuffert igen nåede under vægtbegrænsningen.

Historien er nu gået viralt på flere udenlandske medier, heriblandt Daily Mail.

Gel Rodriguez, som bor i byen Davao i Philippinerne, fik at vide, at hendes kuffert vejede ni kilo, mens det kun var tilladt at have 7 kilo håndbagage med ombord.

Derfor tog hun altså alt det overskydende tøj uden på det tøj, som hun i forvejen havde på. Efterfølgende tog hun et billede, som hun delte på sin Facebook-profil 2. oktober, og som efterfølgende er blevet delt 20.000 gange.

'Når medarbejderen i lufthavnen siger: kun 7kg håndbagage tilladt. Mig: Intet problem!' skriver hun i det virale opslag.

Siden har Gel Rodriguez løbende lavet Facebook-opslag, når medier som VICE, Mirror, og andre store udenlandske medier har delt historien.